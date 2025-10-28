Katarzyna Cichopek po ślubie przyjęła nazwisko męża? Podjęła decyzję!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie

Katarzyna Cichopek (43 l.) i Maciej Kurzajewski (52 l.) od lat tworzą nierozerwalny duet. Najpierw połączyli ich producenci "Pytania na śniadanie", a następnie uczucie. Plotki o tym, że spotykają się nie tylko w pracy, pojawiły się krótko po rozstaniu aktorki z pierwszym mężem, Marcinem Hakielem (42 l.). Trzy lata temu, 7 października 2022 roku, w trakcie wyjazdu do Izraela zakochani publicznie wyznali sobie miłość.

Na początku następnego roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wyjechali do Jordanii, gdzie świętowali 50. urodziny dziennikarza. To prawdopodobnie właśnie wtedy oświadczył się ukochanej. O zaręczynach gwiazda "M jak miłość" poinformowała dopiero pod koniec roku w poście podsumowującym minione dwanaście miesięcy.

W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówiło się o ślubie prowadzących "Halo, tu Polsat". Oni sami milczeli jak zaklęci. Niedawno okazało się, że ceremonia odbędzie się 25 października. W sobotę na Katarzyna Cichopek dodała pierwsze ślubne zdjęcie, potwierdzając tym samym doniesienia mediów.

Katarzyna Cichopek przyjęła nazwisko męża? "Państwo Kurzajewscy"

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski przysięgli sobie miłość w otoczeniu rodziny i przyjaciół w znajdującym się w otulinie Poleskiego Parku Narodowego hotelu. Na weselu bawiło się wiele gwiazd show-biznesu, w tym ich znajomi z "Halo, tu Polsat". Wśród gości nie mogło zabraknąć również Agnieszki Hyży (40 l.) wraz z mężem. Gwiazda Polsatu o uroczystości opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem". Niestety, nie mogła bawi się do białego rana. Wraz z Maciejem Rockiem (47 l.) prowadziła bowiem niedzielne wydanie śniadaniówki.

Dziś budzą Was Agnieszka Hyży i Maciek Rock, którzy z radością przekazują najpiękniejsze wieści - Państwo Kurzajewscy powiedzieli sobie "tak"! Just married! - powiedziała Hyży przed kamerami.

Jej słowa oraz opis wpisu na Instagramie "Halo, tu Polsat" sprawił, że wiele osób zaczęło się zastanawiać nad tym, czy aktorka przyjęła nazwisko po drugim mężu. Agnieszka Hyży w rozmowie z Eską zdradziła, że panna młoda postanowiła pozostać przy własnym.

Kasia Cichopek nie zmieniła nazwiska, ale są to państwo Kurzajewscy. Tak po prostu się przyjęło nazywać. Zresztą rozmawiałyśmy o tym z Kasią, bo ustalałam z nią a propos programu, jak będziemy chcieli im złożyć życzenia i powiedziała, że oczywiście, że to jest urocze i nie będzie miała nic przeciwko. Nie, Kasia Cichopek nie zmieniła nazwiska, proszę ten nagłówek poprawić - wyjaśniła.

