Podróż poślubna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wiemy, gdzie polecą

Można śmiało powiedzieć, że wesele sezonu za nami. Cichopek przebierała się 4 razy, Kurzajewski niemal płakał ze wzruszenia, był 4-piętrowy tort, roladki z jelenia, a nawet fotobudka udająca okładkę magazynu "Vouge". Zakochani wyznali sobie miłość przy setce gości w Urszulinie pod Lublinem, gdzie następnie balowali - według świadków - do białego rana.

Jak udało się nam dowiedzieć, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mają jeszcze ponad tydzień urlopu w Polsacie, gdzie prowadzą "Halo tu Polsat" w weekendy. Przerwę od pracy zaplanowali do 6. listopada, więc zdążą nacieszyć się nowym stanem matrymonialnym. Czas ten, choć krótki, postanowili wykorzystać na podróż poślubną.

Jak dowiadujemy się od bliskich pary - wybrali Argentynę, gdzie obecnie uczy się syn aktorki. Chcą go odwiedzić i przy okazji odpocząć i pozwiedzać. Buenos Aires i Patagonia tylko czekają by być eksplorowane przez gwiazdorską parę z Polski. Jeszcze wczoraj gwiazda "M jak Miłość" chwaliła się wizytą na planie, kwiatami i życzeniami od całej ekipy serialu, a już za kilkadziesiąt godzin będą się cieszyli najlepszymi stekami na świecie i cudownymi widokami.

Tłum gwiazd na weselu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pobrali się w ostatnią sobotę października. Do znajdującego się przy Podleskim Parku Narodowym hotelu goście przybyli już dzień wcześniej. Na weselu bawili się m.in. Jan i Lenka Klimentowie, Ewa Wachowicz, Anna Lewandowska, Marcin Mroczek, państwo Kurscy czy Agnieszka i Grzegorz Hyży.

Dzień po weselu postanowili skorzystać z pięknej pogody, a przede wszystkim zachwycających okoliczności przyrody i Poleskiego Parku Narodowego. Ubrani w luźniejsze lub sportowe stroje udali się na zwiedzanie pobliskich lasów oraz mokradeł. Zajrzeli również do zabytkowego skansenu. Goście chętnie dzielili się w swoich mediach społecznościowych relacją z wycieczki.

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!