Nowożeńcy w Wielkim Jabłku! Tak Cichopek i Kurzajewski smakują Nowy Jork w tydzień po ślubie

Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-01 22:06

Zaledwie tydzień temu Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu, a już dziś spacerują po ulicach Nowego Jorku. Zakochani, uśmiechnięci i pełni energii – nowożeńcy wyruszyli w romantyczną podróż za ocean, którą sami nazywają po prostu „sobotą w NY”. Ich zdjęcia z Times Square i Rockefeller Center to prawdziwa pocztówka miłości.

  • Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski po ślubie wybrali się do Nowego Jorku.
  • Para spaceruje po Times Square i Rockefeller Center w luźnych, stylowych outfitach.
  • Ich wspólne zdjęcia emanują radością, miłością i lekkością życia.

Z weselnego parkietu prosto do miasta, które nigdy nie śpi

Jeszcze niedawno prowadzili wspólnie poranny program, dziś błyszczą w amerykańskiej metropolii. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, ubrani w luźne, miejskie stylizacje, idealnie wpisali się w nowojorski klimat. Aktorka postawiła na modną pikowaną kurtkę w kolorze khaki, czarne spodnie i botki na masywnej podeszwie. Do tego czapka z daszkiem i okulary w kocim stylu – casual z nutą glamour.

Kurzajewski, z kolei, wybrał beżowy płaszcz i brązowy sweter z napisem NYU, czyli nowojorskiego uniwersytetu – niezły ukłon w stronę miejsca, które właśnie odwiedzają. Para wygląda, jakby właśnie wyszła z okładki magazynu o stylu życia i miłości.

Romantyczny Nowy Jork we dwoje

Na zdjęciach, które Cichopek opublikowała w sieci, widać nie tylko modowe detale, ale przede wszystkim szczęście i bliskość. Uśmiechnięci, trzymają się za ręce, spacerują po Times Square, przystają przed słynnym Rockefeller Center i pozują przy miejskich ikonach. To ich pierwsza wspólna podróż jako małżeństwa – i wszystko wskazuje na to, że pełna radości.

Sobota w NY 🗽 day 2. Ps: równo tydzień temu wzięliśmy ślub

– napisała Kasia pod zdjęciami. W kilku słowach udało jej się uchwycić moment, który mówi więcej niż niejeden reportaż.

Fani są zachwyceni – zarówno modowym wyczuciem, jak i luzem pary. „Wyglądacie cudownie!”, „Piękni i zakochani”, „Nowy Jork wam służy!” – czytamy w komentarzach. Widać, że Cichopek i Kurzajewski naprawdę potrafią cieszyć się chwilą – z dala od kamer i sceny, po prostu we dwoje. Ich nowojorska przygoda dopiero się zaczyna, ale jedno jest pewne – w tym związku wszystko smakuje lepiej: kawa, spacery, a nawet wielkie amerykańskie miasto.

