Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, świeżo po ślubie, zamiast typowej podróży poślubnej, wybierają sportowe wyzwanie w Nowym Jorku.

Para udała się do Ameryki, aby wziąć udział w Maratonie Nowojorskim 2025, co jest związane z pasją dziennikarza do biegania.

Maraton, który odbędzie się 2 listopada, to 54. edycja jednego z najbardziej prestiżowych biegów na świecie, przebiegającego przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o trasie maratonu, jego wyzwaniach i dlaczego świeżo upieczeni małżonkowie mogą nie mieć czasu na zwiedzanie Wielkiego Jabłka? Przeczytaj cały artykuł!

Nowy Jork to miasto, które nigdy nie śpi i ma do zaoferowania tyle atrakcji, że weekend to za mało, by wszystko zobaczyć. Niestety Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy zaraz po ślubie postanowili odwiedzić Amerykę, nie będą mieli czasu na zwiedzanie. Wszystko z powodu maratonu nowojorskiego, który startuje 2 listopada 2025 roku. Maciej Kurzajewski jest zapalonym biegaczem, od lat łączy dziennikarską pasję z miłością do tej aktywności i ma na swoim koncie udział w największych biegowych imprezach, także w Maratonie Nowojorskim, który dla wielu jest marzeniem. Maciej pobiegnie w nim kolejny raz. Jego żona zamierza go wspierać podczas sportowego wydarzenia.

Maraton Nowojorski 2025 – kiedy?

Maraton Nowojorski 2025 odbędzie się w niedzielę, 2 listopada. To 54. odsłona jednego z najbardziej prestiżowych biegów świata, należącego do serii Abbott World Marathon Majors. Trasa o długości 42,195 km przebiega przez wszystkie pięć dzielnic Nowego Jorku: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx i Manhattan, kończąc się spektakularnym finiszem w Central Parku. Organizatorzy podkreślają, że profil trasy, pełen mostów i podbiegów, stanowi wyzwanie nawet dla doświadczonych maratończyków. W maratonie może wziąć udział jedynie 50 tys. biegaczy.

Nowy Jork – najpopularniejsze atrakcje

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie będą mieli czasu na zwiedzanie Nowego Jorku tym razem, jednak jeśli ich podróż zainspirowała Cię, do ruszenia za Ocean, przygotowaliśmy listę miejsc, które warto zobaczyć.

Statua Wolności i Ellis Island - symbol wolności i nadziei. Rejs na Liberty Island to obowiązkowy punkt programu, a wizyta w muzeum imigracji na Ellis Island pozwala zrozumieć historię milionów przybyszów do Ameryki.

Manhattan z lotu ptaka - Nowy Jork najlepiej podziwiać z góry. Do wyboru: Empire State Building – klasyka z lat 30.; of the Rock – widok na Central Park i Empire ; One World Observatory – najwyższy punkt w mieście; SUMMIT One Vanderbilt – nowoczesna przestrzeń z lustrzanymi instalacjami.

Central Park - zielone serce miasta. Idealny na spacer, piknik, przejażdżkę rowerem czy rejs łódką. W zimie – lodowisko, w lecie – koncerty i teatr na świeżym powietrzu.

Broadway i Times Square - Broadway to mekka musicali, a Times Square – neonowe centrum świata. Choć zatłoczone, to miejsce, które trzeba poczuć na własnej skórze.

Most Brookliński - spacer z Manhattanu do Brooklynu to klasyk. Po drodze – widoki na skyline i Statutę Wolności. Po drugiej stronie – klimatyczna dzielnica DUMBO.

Muzea światowej klasy: Metropolitan Museum of Art (MET) – od starożytności po sztukę współczesną; Museum of Modern Art (MoMA) – Picasso, Warhol, Van Gogh; Guggenheim Museum – sztuka i architektura w jednym; American Museum of Natural History.

Możesz także wybrać się na zwiedzanie Nowego Jorku śladami Kevina. Opis trasy z atrakcjami znajdziesz TU.