Kasia Cichopek ujawnia plany na urlop po ślubie! Wylot już za moment

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie "tak" w sobotę 25 października 2025 roku w malowniczej scenerii hotelu w Urszulinie. Obiekt na czas uroczystości został całkowicie zamknięty dla osób z zewnątrz. W środku bawili się goście znani z show-biznesu, sportu i polityki oraz oczywiście młoda para.

Na liście gości znaleźli się znajomi zakochanych z "Halo, tu Polsat", aktorzy z "M jak miłość", a także politycy i gwiazdy sportu. Panna młoda oczarowała kilkoma kreacjami – na ślub wybrała białą suknię projektu Viola Piekut z głębokim dekoltem i baskinką, a następnie zmieniła stylizację na bardziej swobodną, czyli gorset ze spódnicą. Na koniec zostawiła szerokie spodnie oraz sukienkę z kokardami na ramionach. Pan młody postawił na klasyczny ciemnogranatowy garnitur.

W niedzielę było już mniej elegancko, a para i goście ruszyli na spacer przez pola i bagna. W czasie kolejnych dni małżonkowie odpoczywali, ale nie tylko. Musieli uszykować się do dalekiej podróży!

Cichopek i Kurzajewski lecą na długi weekend aż do Nowego Jorku. Po co?

Na instagramowym profilu Katarzyny Cichopek pojawiły się nowe nagrania. Młoda para postanowiła podziękować fanom za ich ślubne zaangażowanie, ale nie tylko.

Cześć, to my, nowożeńcy. Cześć, to my, kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za wszystkie ciepłe słowa od was na Instagramie. Tych wiadomości było tak wiele, nie mogliśmy odpowiedzieć na wszystkie. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni! Jesteście z nami od długiego czasu i czujemy tę waszą obecność. Bardzo dziękujemy, jesteśmy wzruszeni - mówili Cichopek i Kurzajewski, którzy tym razem nagrali wiadomość we dwoje.

Małżonkowie wyznali, że czeka ich daleka wyprawa. Jak się okazuje, to nie jest część miesiąca miodowego i nie chodzi o zwiedzanie USA, a o pasję dziennikarza do sportu.

My już wróciliśmy do naszych codziennych obowiązków, ale nie na długo. Nie na długo, bo już jutro wylatujemy do Nowego Jorku. To jeszcze nie jest nasza podróż poślubna, na nią przyjdzie czas. To będzie długi weekend w Nowym Jorku związany z maratonem nowojorskim - mówił Kurzajewski.

Cichopek dodała:

A ja lecę jako support. Biegać nie będę!

Kurzajewski podkreślił, że liczy na wsparcie fanów. Na pewno je otrzyma! Jego żona zdradziła, że całą podróż ma zamiar dokumentować w sieci.

Agnieszka Hyży wyjawiła prawdę o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Były zakazy!