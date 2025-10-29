Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planowali tu podróż poślubną. Ile kosztuje wycieczka z Polski do Argentyny? Tak można zaplanować podróż z Polski

2025-10-29 15:55

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski początkowo wybrali Argentynę jako kierunek swojej podróży poślubnej. Romantyczna wyprawa na drugi koniec świata miała połączyć wypoczynek z odwiedzinami u syna aktorki, który przebywa tam na wymianie uczniowskiej. Według doniesień medialnych w planach było Buenos Aires i Patagonia. Ostatecznie praca pokrzyżowała plany gwiazdorskiej pary. Jednak jeśli zainspirowały Cię ich plany, sprawdź jak zaplanować taką podróż.

Argentyna to kraj tanga, steków i lodowców, który kusi turystów z całego świata. Buenos Aires, z jego kolonialną architekturą i artystyczną duszą, to miejsce, które tętni życiem. Wspaniała kuchnia, kultura i taniec. Patagonia, z kolei, zachwyca ciszą, przestrzenią i majestatycznymi krajobrazami.

Wycieczka z Polski do Buenos Aires i Patagonii z biurem podróży - ceny

Jeśli zastanawiasz się nad podróżą do Argentyny, ale nie chcesz tego robić na własną rękę, możesz skorzystać z ofert wielu biur podróży. Ceny zaczynają się już od około 15 tys. zł. Biuro podróży Rainbow ma w swojej ofercie wycieczki objazdowe. Jeśli zdecydujesz się na podróż w listopadzie 2025 oferta „Patagonia Express” dla dwóch osób w terminie 11-24.11.25 jest dostępna w cenie 15 226 zł (za osobę). Na trasie podróży m.in. Buenos Aires, ale wyprawa do Parku Narodowego Ziemi Ognistej i wiele innych atrakcyjnych miejsc w regionie. Podobną wycieczkę w swojej ofercie ma także Itaka. „Patagonia: Buenos Aires i Ziemia Ognista” cena od około 26 309 zł/os. W programie — Buenos Aires, El Calafate, El Chaltén, Ushuaia, rejs po jeziorze Grey, trekking pod Fitz Royem, spotkanie z pingwinami. Warto także sprawdzić mniejsze, butikowe biura podróży, które oferują kompleksowe wycieczki uszyste na miarę. Ceny takich wypraw są znacznie wyższe, ale dostosowane do naszych potrzeb.

Wycieczka z Polski do Buenos Aires i Patagonii na własną rękę – ceny

Szacunkowy koszt samodzielnej dwutygodniowej podróży to ok. 16 000–19 000 zł/os. (z przelotami, noclegami, atrakcjami).Z Polski do Buenos Aires w Argentynie można polecieć z przesiadką liniami takimi jak Lufthansa, Air France, KLM, Iberia, Turkish Airlines i Swiss. Bezpośrednie loty nie są dostępne, wszystkie połączenia odbywają się z co najmniej jedną przesiadką.Bilety na trasie Warszawa - Buenos Aires zazwyczaj zaczynają się od około od 4 000 zł w obie strony (z przesiadką, np. przez Paryż, Frankfurt). Jeśli planujesz dalszą podróż do Patagonii (np. El Calafate, Ushuaia), warto zarezerwować lokalne loty z Aeroparque. Linie takie jak Aerolíneas Argentinas i JetSMART oferują dogodne połączenia krajowe. Lot z Buenos Aires do El Calafate (Patagonia) to wydatek od około 600 zł. Z El Calafate do Ushuaia zapłacimy około 700 zł.

Zakwaterowanie

Ceny noclegów w Buenos Aires są różne w zależności od wymagań: hostel od około 100 zł/noc, trzygwiazdkowy hotel od około 250 zł/noc. Natomiast w Patagonii: pensjonaty od około 150 zł/noc, trzygwiazdkowy hotel od około 300 zł/noc.

Transport lokalny

Autobusy dalekobieżne (np. Buenos Aires → Bariloche) to wydatek od około 250 zł. Natomiast wypożyczenie auta w Patagonii to wydatek od około 180 zł/dzień

Przykładowe atrakcje

  • Wstęp do lodowca Perito Moreno: ok. 100 zł
  • Rejs po Kanale Beagle: ok. 350 zł
  • Lekcja tanga w Buenos Aires: od ok. 80 zł

Wyżywienie

  • Obiad w restauracji od ok. 40 zł
  • Empanadas i lokalne przekąski od ok. 15 zł

Buenos Aires i Patagonia. Kiedy jechać?

Najlepszy czas na podróż z Polski do Buenos Aires i Patagonii to okres od listopada do marca. Wtedy trwa południowoamerykańskie lato. W tym czasie Buenos Aires tętni życiem, odbywają się festiwale tanga, ulice są pełne muzyki, a temperatury oscylują wokół 25–30 stopni C. Z kolei Patagonia, znana z surowego klimatu, właśnie wtedy oferuje najłagodniejsze warunki do trekkingu i zwiedzania. Lodowce są dostępne, szlaki otwarte, a dni dłuższe i cieplejsze (10–20 stopni C).

Buenos Aires. Co zobaczyć?

Teatro Colón

Jeden z najpiękniejszych teatrów operowych świata, otwarty w 1908 roku. Jego wnętrza zachwycają złoceniami, marmurem i kryształowymi żyrandolami. Akustyka sali głównej uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie.

San Telmo

Najstarsza dzielnica miasta, pełna kolonialnych kamienic, brukowanych uliczek i antykwariatów. W każdą niedzielę odbywa się tu słynny targ, gdzie można kupić rękodzieło, starocie i lokalne przysmaki.

La Boca

Dzielnica robotnicza, znana z kolorowych domów na ulicy Caminito. To tutaj narodziło się tango, a dziś można je zobaczyć na żywo w ulicznych pokazach. La Boca to także dom klubu piłkarskiego Boca Juniors.

Palermo

Największa dzielnica Buenos Aires, podzielona na Palermo Soho i Palermo Hollywood. Znajdziesz tu parki, ogrody botaniczne, galerie sztuki i modne kawiarnie. Idealne miejsce na relaks i spacery.

Cmentarz Recoleta

Monumentalny cmentarz, gdzie spoczywa m.in. Eva Perón. Grobowce przypominają dzieła sztuki, a spacer wśród nich to podróż przez historię argentyńskiej elity.

Muzeum Malba

Muzeum Sztuki Latynoamerykańskiej Buenos Aires prezentuje dzieła Fridy Kahlo, Diego Rivery i innych ikon regionu. Nowoczesna architektura i bogata kolekcja czynią je obowiązkowym punktem dla miłośników sztuki.

Puerto Madero

Odrestaurowana dzielnica portowa z luksusowymi restauracjami, wieżowcami i słynnym mostem Puente de la Mujer. Idealne miejsce na wieczorny spacer i kolację z widokiem na rzekę.

Patagonia. Co zobaczyć?

  • El Calafate i lodowiec Perito Moreno – jeden z niewielu rosnących lodowców na świecie
  • El Chaltén – mekka trekkingu z widokiem na Fitz Roy i Cerro Torre
  • Ziemia Ognista – najdalej na południe wysunięty region zamieszkany przez ludzi, z Ushuaią jako bazą wypadową
  • Puerto Madryn – idealne miejsce na obserwację pingwinów, lwów morskich i wielorybów

