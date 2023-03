Kurzajewski i Cichopek we Włoszech! Maciej odwiedził wnuczkę

Maciej Kurzajewski pokazał zdjęcie z wnuczką! Dziennikarz pozuje w objęciach starszego syna we Włoszech

To chwile wielkich wzruszeń dla Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek! A dla Pauliny Smaszcz zapewne będzie to kolejna okazja do mówienia o byłym mężu... Gwiazdorska para wybrała się na urlop do Włoch. Kiedy tylko zaczęli uchylać rąbka tajemnicy, wszyscy zaczęli domyślać się, że Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek nie będą tylko zwiedzać zabytków i kosztować włoskiego espresso. Bo przecież to właśnie w słonecznej Italii mieszka wraz z żoną Laurą Franciszek, starszy syn Macieja Kurzajewskiego. Niedawno Franciszek i Laura powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - dziewczynkę. Jak się okazuje, "Kurzopki" odwiedziły wnuczkę Macieja! Dowodem na to jest zdjęcie zamieszczone na Instagramie przez Kurzajewskiego. Widzimy na nim dumnego dziennikarza w towarzystwie syna i wnuczki schowanej w dziecięcym wózku. Cała trójka pozuje na malowniczej włoskiej uliczce. "Father & father" - podpisał zdjęcie Kurzajewski, znaczy to oczywiście "Ojciec i ojciec".

Fani zachwyceni zdjęciem Macieja Kurzajewskiego z wnuczką. "Panie Macieju wygląda Pan na tatę a nie dziadka gratulacje"

Tymczasem fani rozpływają się w zachwytach: "Gratulacje dla rodziców , dziadka i Kasi która babcia nie jest ! ale w piękny sposób wspiera dziadka , i o to chodzi" - pisze jedna z obserwatorek. "Panie Macieju wygląda Pan na tatę a nie dziadka gratulacje" - dodaje inna. Są i bardziej niepokojące komentarze. "Smaszcz zaraz napiszę,że to fotomontaż bo przecież synowie go nienawidzą" - uważa jedna z fanek. Co na to wszystko Kobieta Petarda? Pozostaje czekać na jej reakcję.

