Cichopek i Kurzajewski świętowali w studiu! Tort, kwiaty i łzy wzruszenia na wizji

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-08 9:15

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz pierwszy pojawili się razem w telewizji jako małżeństwo. W sobotni poranek poprowadzili program "Halo tu Polsat", gdzie czekała na nich wzruszająca niespodzianka od ekipy. Świeżo upieczeni małżonkowie nie ukrywali emocji, w studiu pojawił się tort, kwiaty i mnóstwo serdecznych życzeń.

O ich ślubie mówiła cała Polska. Dwa tygodnie temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w urokliwym hotelu na Lubelszczyźnie. Na uroczystości pojawiło się około 140 zaproszonych gości, a wesele trwało do białego rana. Zakochani zadbali o każdy szczegół, od klimatycznego wystroju po spokojne poprawiny, które spędzili z bliskimi wśród natury. Po chwili przerwy nowożeńcy wrócili do swoich obowiązków zawodowych, a widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć ich w telewizji jako oficjalną parę małżeńską.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski świętowali w studiu! Działo się

W sobotnim wydaniu "Halo tu Polsat" prowadzący przywitali się z publicznością w wyjątkowych nastrojach. Produkcja programu postanowiła uczcić ich wielkie wydarzenie w piękny sposób. Na planie pojawił się tort ze świeczkami, bukiet róż i gromkie brawa od całej ekipy. Kasia Cichopek z trudem powstrzymywała łzy, a Maciej Kurzajewski nie ukrywał wzruszenia.

Dziękujemy za wszystkie życzenia i piękne słowa, które usłyszeliśmy po naszym ślubie. To już dwa tygodnie - powiedział zachwycony Kurzajewski.

Po chwili romantycznych emocji prowadzący szybko wrócili do pracy. Program toczył się dalej, a ich pierwszym gościem był Rafał Zawierucha. Aktor opowiedział o swoich doświadczeniach z pracy w Stanach Zjednoczonych i o nowych projektach filmowych. Jednak to małżeństwo Cichopek i Kurzajewskiego było głównym tematem komentarzy w sieci.

Widzowie nie kryli entuzjazmu. W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki komentarzy z gratulacjami. Internauci pisali, że dawno nie widzieli tak szczerej i radosnej pary w telewizji. Nie da się ukryć, że między Kasią i Maćkiem widać wyjątkową chemię. Na planie doskonale się uzupełniają, żartują i wspierają nawzajem, a ich energia udziela się wszystkim wokół.

Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski
17 zdjęć
