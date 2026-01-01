Tak się bawi elita w Barcelonie. Ania i Marina rozdają buziaczki, Lewandowski w kasku. Są też Zborowska i Wrona

Sylwester w gwiazdorskim gronie

Ostatniego dnia roku media społecznościowe zalały podsumowania minionych miesięcy, a tuż po północy pojawiły się relacje z sylwestrowych celebracji. Lewandowscy pokazali, że lubią świętować w większym gronie. W Barcelonie bawili się wspólnie m.in. z Mariną i Wojciechem Szczęsnymi oraz Zofią Zborowską i Andrzejem Wroną. Atmosfera była daleka od oficjalnej – dominował luz, dobra energia i wspólna zabawa w gronie przyjaciół, którzy od lat dobrze się znają.

Zjawiskowe stylizacje Lewandowskiej i Szczęsnej

Anna Lewandowska postawiła na klasyczną, ale efektowną stylizację. Mała czarna, rajstopy, szpilki i wyraziste perły stworzyły elegancki, lekko retro look. Trenerka chętnie pozowała do zdjęć – zarówno z mężem, jak i Mariną czy Andrzejem Wroną.

Marina Łuczenko-Szczęsna z kolei wybrała białą kreację i podzieliła się nagraniami zza kulis sylwestrowej nocy. Na jednym z nich widać ją i Roberta Lewandowskiego, jak z wyraźną przyjemnością oddają się sylwestrowemu biesiadowaniu.

Anna Lewandowska i Marina Łuczenko-Szczęsna zajadały winogrona

Jak przystało na prawdziwą imprezę, nie zabrakło jedzenia i wspólnego "obżarstwa". Po kulinarnej części wieczoru przyszedł czas na to, co fani lubią najbardziej – czułe gesty, całusy i wspólne zdjęcia z partnerami.

Podczas sylwestrowej zabawy Lewandowska i Szczęsna zajadały się winogronami. Zgodnie z hiszpańskim zwyczajem, musiały zjeść ich 12, gdyż każde winogrono symbolizuje kolejny miesiąc nadchodzącego roku i ma przynieść szczęście.

Sylwester Lewandowskich był mieszanką elegancji, luzu i przyjacielskiej atmosfery. Bez zadęcia, za to z dużą dawką radości i bliskości. Patrząc na te kadry, trudno się dziwić, że wielu fanów zadaje sobie jedno pytanie: kto by nie chciał spędzić takiego sylwestra? Zobacz w naszej galerii, jak bawiły się gwiazdy!

