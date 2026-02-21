Awantura w Polsacie! Hyży kontra Gessler. Poszło o dzieci

W studiu Polsatu zawrzało! Agnieszka Hyży i Mateusz Gessler niemal otwarcie spięli się na wizji. Powód? Obecność dzieci na weselach i imprezach - zdaniem prowadzącej nie zawsze są mile widziane, a zdaniem restauratora jest zupełnie inaczej. Wymiana zdań przy porannym stole śniadaniówki przerodziła się w emocjonujący starcie, które internauci skomentowali jednym słowem: gorąco!

Agnieszka Hyży w śniadaniówce zrobiła niezłe zamieszanie

Agnieszka Hyży, znana z odwagi w poruszaniu trudnych tematów, nie unikała kontrowersji także w prywatnym życiu. Kilka tygodni temu szokowała historią o pigułce gwałtu, którą kiedyś podano jej w klubie, a wcześniej zachwycała internautów wakacyjnymi zdjęciami z Malediwy, spędzanymi tylko w towarzystwie męża. Gwiazda Polsatu wielokrotnie podkreślała, że czas z dziećmi jest dla niej święty, jednak nie oznacza to, że każde wydarzenie rodzinne musi być ich udziałem.

Podczas ostatniego wydania "Halo, tu Polsat" Hyży nie owijała w bawełnę. Opowiedziała, że na kolacji poprosiła o zmianę stolika, bo nie chciała siedzieć obok rodziców z dzieckiem.  

Uważam, że na wesela nie powinny być zapraszane dzieci. Potrafię naprawdę super spędzać z dziećmi czas, wyjeżdżać na wakacje i to jest czas dla nich, natomiast są miejsca i sytuacje, że mówię absolutnie nie - mówiła w śniadaniówce Agnieszka. 

Mateusz Gessler odpowiada Agnieszce Hyży. Nieprzyjemnie?

Te słowa wywołały natychmiastową reakcję Mateusza Gesslera, który tego dnia serwował przysmaki w studyjnej kuchni. Restaurator włączył się do dyskusji i przyznał, że ma zupełnie inne podejście.  

Dajmy sobie odrobinę luzu, przestańmy narzekać na wszystko i przyjmujmy świat takim, jaki jest. Bo jeżeli ty jesteś zdenerwowana, to twoja energia też będzie wszystko denerwowała. Ja uważam, że dziecko powinno być przy stole i być zaangażowane w rozmowę - powiedział Mateusz w programie.

Gessler podkreślił, że zadaniem restauratora jest karmienie gości, a nie pouczanie, jak dziecko ma zachowywać się w miejscu publicznym. Słowa te wywołały w studiu chwilę napięcia - kamera uchwyciła wymianę spojrzeń pełną zaskoczenia i lekkiej irytacji. Hyży jednak szybko ostudziła emocje, zaznaczając, że różnice zdań nie wpłyną na ich dalszą współpracę i dobre relacje w programie.

