Oto prawda o relacjach Szczęsnych z Lewandowskimi. Marina postanowiła o wszystkim opowiedzieć

Prawda o relacjach Szczęsnych i Lewandowskich. Nie dało się jaśniej

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny znają się nie od wczoraj – co prawda do tej pory nigdy nie grali w jednym klubie, ale w zbliżonym czasie zadebiutowali w reprezentacji Polski, a później, z racji na wysokie umiejętności obu, bardzo często występowali wspólnie z białym orłem na piersi, więc i spędzali dużo czasu razem na zgrupowaniach. O tym, że ich relacje są bardzo dobre, mógł świadczyć choćby sam fakt tego, że Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny zostali zaproszeni przez Lewandowskich na odnowienie ich przysięgi małżeńskiej, co miało miejsce w lipcu 2023 roku, na ponad rok przed tym, jak Szczęsny trafił do Barcelony. Ba! To właśnie Lewandowski miał mocno pracować w sprawie dołączenia polskiego bramkarza do „Dumy Katalonii”.

Teraz, w rozmowie z Karoliną Motylewską, Marina Łuczenko-Szczęsna wyznała, że po przybyciu jej rodziny do Hiszpanii kontakt z Lewandowskimi jest jeszcze lepszy! Piosenkarka przyznała, że wcześniej bywało kiepsko na polu towarzyskim, choćby podczas kariery Wojciecha Szczęsnego w Juventusie. – Wspieramy się, mieszkamy obok siebie i pomagamy sobie nawzajem, więc fajnie, że ich mamy. Na przykład w Turynie nie miałam nikogo. W ostatnim roku przyszedł Arek Milik z Agatą, to się bardzo cieszyliśmy, a tak to nie miałam nikogo, z kim mogłam porozmawiać. Tutaj w Barcelonie jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy właśnie Anię i Roberta, czy też innych jeszcze przyjaciół polskojęzycznych, więc super – oceniła otwarcie żona Wojciecha Szczęsnego.

Teraz przed Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym trudny czas. Barcelona już na tym etapie sezonu wpadła w dołek – najpierw nie pokazała się najlepiej w meczu z PSG w Lidze Mistrzów (1:2), zwłaszcza w drugiej połowie, a następnie rozegrała fatalne spotkanie przeciwko Sevilli w LaLidze (1:4). Dużo do przemyślenia ma z pewnością napastnik, który był jednym z najgorszych na boisku w starciu z Sevillą i zmarnował rzut karny – Szczęsny za to był jednym z niewielu, którego można było ocenić pozytywnie, choć także popełnił poważny błąd, który doprowadził do utraty gola.

