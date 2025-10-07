Robert Lewandowski powiedział, kim zostałby, gdyby nie był piłkarzem. Jego odpowiedź zaskakuje

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-07 17:54

Robert Lewandowski jest jedną z największych gwiazd w historii reprezentacji Polski. Kapitan kadry wrócił do niej na ostatnim zgrupowaniu, a już w czwartek i niedzielę będzie miał okazję kolejny raz strzelić bramki dla kadry narodowej. Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie w poniedziałek. Na szybkie pytanie portalu Meczyki.pl odpowiedział, kim by został, gdyby nie był piłkarzem.

Robert Lewandowski przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski

i

Autor: PAPARA 17/SUPER EXPRESS
  • Robert Lewandowski przyjechał w poniedziałek na zgrupowanie reprezentacji Polski
  • Biało-czerwoni zagrają z Nową Zelandią w Chorzowie i z Litwą w Kownie
  • Robert Lewandowski odpowiedział, kim by został, gdyby nie był piłkarzem

Robert Lewandowski trenował z drużyną! Obawy były niepotrzebne

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią (9 października) i Litwą (12 października). Na pierwszym treningu humory dopisywały, a uwaga wszystkich – jak zwykle – skupiała się na Robercie Lewandowskim. Zdjęcia nie kłamią – kapitan wrócił w wielkim stylu!

Lewy pojawił się w Katowicach prosto z Barcelony – najpierw prywatnym samolotem przyleciał do Warszawy, skąd udał się na Śląsk. Mimo zmęczenia podróżą nie zrezygnował z obowiązków kapitana. Już pierwszego dnia zgrupowania, wspólnie z selekcjonerem Janem Urbanem, wziął udział w konferencji prasowej.

Tak Robert Lewandowski zachowywał się na treningu kadry! Zdjęcia nie kłamią

Po spotkaniu z mediami przyszedł czas na pierwszy trening kadry. Na boisku Lewandowski był w swoim żywiole – uśmiechnięty, skoncentrowany i w stałym kontakcie z kolegami z drużyny. Widać było, że atmosfera w reprezentacji jest świetna, a powrót „Lewego” nie wywołał żadnych napięć. Wręcz przeciwnie – kapitan błyskawicznie wprowadził pozytywną energię do zespołu.

Robert Lewandowski na treningu kadry
28 zdjęć

Lewandowski zostałby prawnikiem, gdyby nie był piłkarzem?

Podczas przyjazdu na zgrupowanie reprezentacji Polski Robert Lewandowski nie zapomniał o kibicach. W trakcie rozdawania autografów, kapitan reprezentacji Polski został zapytany o jedną rzecz.

W mediach społecznościowych portalu „Meczyki.pl” pojawiło się wideo, gdy kadrowicze pytani byli o to, kim byliby, gdyby nie zostali piłkarzami. Jak na to pytanie odpowiedział Lewandowski?

Robert Lewandowski na to zwrócił uwagę. Jan Urban dorzucił kolejny aspekt, celnie?

- Kim bym był, gdybym nie został piłkarzem... Prawnikiem! - uśmiechnął się szeroko Robert Lewandowski. - Żartowałem. Chyba za ciężki zawód – dodał chwilę później, śmiejąc się.

Jak odpowiadali inni piłkarze? Kacper Tobiasz stwierdził, że byłby informatykiem. Inni wskazywali na zostanie tenisistą, siatkarzem, górnikiem czy inżynierem.

QUIZ. Złota Piłka. Co wiesz o tej prestiżowej nagrodzie? Ograbiono z niej Lewandowskiego!
Pytanie 1 z 12
Na rozgrzewkę bez szaleństw, żebyście kontuzji od razu nie złapali! Kto wygrał ostatnią edycję tego plebiscytu?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
PRAWNIK