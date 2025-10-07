Robert Lewandowski powiedział, kim zostałby, gdyby nie był piłkarzem. Jego odpowiedź zaskakuje

Robert Lewandowski przyjechał w poniedziałek na zgrupowanie reprezentacji Polski

Biało-czerwoni zagrają z Nową Zelandią w Chorzowie i z Litwą w Kownie

Robert Lewandowski odpowiedział, kim by został, gdyby nie był piłkarzem

Robert Lewandowski trenował z drużyną! Obawy były niepotrzebne

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami z Nową Zelandią (9 października) i Litwą (12 października). Na pierwszym treningu humory dopisywały, a uwaga wszystkich – jak zwykle – skupiała się na Robercie Lewandowskim. Zdjęcia nie kłamią – kapitan wrócił w wielkim stylu!

Lewy pojawił się w Katowicach prosto z Barcelony – najpierw prywatnym samolotem przyleciał do Warszawy, skąd udał się na Śląsk. Mimo zmęczenia podróżą nie zrezygnował z obowiązków kapitana. Już pierwszego dnia zgrupowania, wspólnie z selekcjonerem Janem Urbanem, wziął udział w konferencji prasowej.

Tak Robert Lewandowski zachowywał się na treningu kadry! Zdjęcia nie kłamią

Po spotkaniu z mediami przyszedł czas na pierwszy trening kadry. Na boisku Lewandowski był w swoim żywiole – uśmiechnięty, skoncentrowany i w stałym kontakcie z kolegami z drużyny. Widać było, że atmosfera w reprezentacji jest świetna, a powrót „Lewego” nie wywołał żadnych napięć. Wręcz przeciwnie – kapitan błyskawicznie wprowadził pozytywną energię do zespołu.

Lewandowski zostałby prawnikiem, gdyby nie był piłkarzem?

Podczas przyjazdu na zgrupowanie reprezentacji Polski Robert Lewandowski nie zapomniał o kibicach. W trakcie rozdawania autografów, kapitan reprezentacji Polski został zapytany o jedną rzecz.

W mediach społecznościowych portalu „Meczyki.pl” pojawiło się wideo, gdy kadrowicze pytani byli o to, kim byliby, gdyby nie zostali piłkarzami. Jak na to pytanie odpowiedział Lewandowski?

Robert Lewandowski na to zwrócił uwagę. Jan Urban dorzucił kolejny aspekt, celnie?

- Kim bym był, gdybym nie został piłkarzem... Prawnikiem! - uśmiechnął się szeroko Robert Lewandowski. - Żartowałem. Chyba za ciężki zawód – dodał chwilę później, śmiejąc się.

Jak odpowiadali inni piłkarze? Kacper Tobiasz stwierdził, że byłby informatykiem. Inni wskazywali na zostanie tenisistą, siatkarzem, górnikiem czy inżynierem.

Kim byliby polscy piłkarze, gdyby… nie zostali piłkarzami? 🤓 pic.twitter.com/YNTn2b0rJs— Meczyki.pl (@Meczykipl) October 6, 2025