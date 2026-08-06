Kultowy serial powraca w nieco innej formie. To prezent dla fanów na 25-lecie

Historia serialu "Gilmore Girls". Gdzie dzisiaj można obejrzeć "Kochane kłopoty"

Telewizyjna produkcja "Gilmore Girls", u nas znana jako "Kochane kłopoty", gościła na ekranach od 2000 do 2007 roku za sprawą stacji The WB, przekształconej następnie w słynne The CW. Burzliwe losy samotnej matki Lorelai oraz jej córki Rory błyskawicznie zdobyły ogromną popularność. Specyficzna, niezwykle przytulna atmosfera fikcyjnego miasteczka Stars Hollow sprawiła, że tytuł ten dorównuje dziś statusem "Plotkarze", "Pamiętnikom wampirów", "Jezioru marzeń" czy "Pogodzie na miłość". Obecnie wszystkie odcinki obejrzymy w serwisach Disney+, Prime Video i Netflix, natomiast platforma HBO Max szykuje wkrótce wyjątkowy dokument o kulisach realizacji tego hitu.

Dokument o "Gilmore Girls" na HBO Max. Lauren Graham i twórcy serialu ujawnią kulisy

Główni pomysłodawcy amerykańskiego hitu, Amy Sherman-Palladino i Daniel Palladino, połączyli siły z aktorką Lauren Graham, czyli serialową Lorelai Gilmore, oraz resztą dawnej ekipy. Twórcy zaproszą widzów w wielką, sentymentalną podróż po uwielbianym miasteczku. Nadchodzący film zaoferuje zupełnie nieznane materiały archiwalne i nagrania z planu, a także niewykorzystane ujęcia i oryginalne fragmenty scenariuszy. Projekt ten ma udowodnić wiernym fanom, jak wielkie zaangażowanie i bliska współpraca całego pionu realizacyjnego doprowadziły do stworzenia jednego z najbardziej kultowych oraz ukochanych formatów w historii telewizji.

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Realizację tego obiecującego projektu powierzono wytwórniom Warner Horizon Unscripted Television oraz This Machine należącej do Sony Pictures Television pod kierownictwem R.J. Cutlera. Stanowisko reżyserki objęła Bonni Cohen, która ma na swoim koncie takie produkcje jak "Athlete A" czy "In Waves and War". Produkcją zajęły się osobiście Bonni Cohen i Melissa Robledo. Funkcję producentów wykonawczych pełnią na planie Mark Blatty, Jane Cha Cutler, R.J. Cutler, Daniel Palladino, Elise Pearlstein, Amy Sherman-Palladino oraz Trevor Smith. Twórcy ogłosili projekt, jednak dokładny termin oficjalnej premiery nie został jeszcze przez nich ujawniony.

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