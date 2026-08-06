Nawroccy z synami, ale zabrakło małej Kasi. Wielkie świętowanie przed Pałacem Prezydenckim

Rocznica zaprzysiężenia prezydenta i specjalne uroczystości przed Pałacem Prezydenckim

Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w czwartek 6 sierpnia zorganizowano specjalna wydarzenie: uroczystość z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydneta. Wcześniej żaden prezydent nie decydował się na nic takiego, to nowość.

Zanim jednak na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego pojawił się Karol Nawrocki, odbyła się tam specjalna debata. Była prowadzona przez dziennikarkę Dorotę Gawryluk, a udział w debacie brali: publicysta Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz i były kandydat w wyborach prezydenckich 2026 Krzysztof Stanowski oraz prof. Andrzej Nowak, doradca społeczny prezydenta, który niedawno wydał książkę "Skąd się wziął Karol Nawrocki? prof. Nowak rozmawia z prezydentem". To także on był przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu poparcia Karola Nawrockiego.

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Najpierw debata o prezydenturze, potem czas na przemówienie Karola Nawrockiego

Po debacie zaplanowano krótki program artystyczny, czyli występ rapera Eldo, a po nim przyszedł czas na przemówienie prezydneta. W czasie wystąpienia Nawrocki mówił:

- Dziś z głębi serca chcę Was zapewnić, że każdego dnia, podczas wszystkich wydarzeń widzę tylko Wasze twarze. To dla nas wszystkich ten rok i kolejne cztery to wielka dziejowa szansa, aby zrozumieć, że przyszłość i dobrobyt Polski rozstrzyga się w małych zakładach, w dużych przedsiębiorstwach, w piekarniach, w domach zwykłych Polaków.

Nawrocki z rodziną świętuję 1. rocznicę zaprzysiężenia. Zabrakło jego córeczki Kasi

Oprócz prezydneta na dziedzińcu pojawili się też oczywiście jego najbliżsi: żona Marta Nawrocka, synowie Daniel Nawrocki i Antoni Nawrocki. Zabrakło jednak najmłodszej w rodzinie, czyli Kasi Nawrockiej.

Podobnie było przed rokiem. Gdy w dniu zaprzysiężenia uroczystości rozpoczęły się w Sejmie, gdzie Nawrocki złoży przysięgę prezydencką przed Zgromadzeniem Narodowym, a potem przeniosły się na uroczystą mszę, a następnie na Zamek Królewski, tam również nie było dziewczynki. Kasia Nawrocka pojawiał się przy rodzicach i braciach dopiero, kiedy Nawroccy przybyli do Pałacu Prezydenckiego i zostali tam powitani przez poprzednią parę prezydencką, czyli Andrzeja Dudę i Agatę Dudę. Wówczas córeczka Nawrockich z radością przywitała mamę i tatę, a te sceny poruszyły wszystkich.

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