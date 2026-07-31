Joanna Krupa ma trudną relację z ojcem swojej córki. Czasami wkracza prawnik

Joanna Krupa - kim jest?

Urodziła się w Warszawie w 1979 roku, jednak większość dzieciństwa i młodość spędziła w Chicago. Joanna Krupa to polsko-amerykańska modelka, aktorka oraz osobowość telewizyjna. Międzynarodowy rozgłos zdobyła dzięki sesjom dla prestiżowych magazynów, takich jak "GQ", "Esquire", "Glamour" czy "Playboy", w którym wielokrotnie pojawiała się na okładce. Wygrywała też rankingi na najseksowniejszą kobietę świata magazynu "Maxim". W USA wystąpiła w reality show "The Real Housewives of Miami" oraz w programie "Dancing with the Stars". W Polsce ogromną popularność przyniósł jej program "Top Model", w którym od 2010 roku pełni rolę przewodniczącej jury. Jest też znaną aktywistką na rzecz praw zwierząt, współpracującą z PETA.

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W 2018 roku poślubiła amerykańskiego przedsiębiorcę Douglasa Nunesa, którego poznała w parku podczas spaceru z psami. W listopadzie 2019 roku na świat przyszła ich córka, Asha Leigh. Choć tworzyli zgraną rodzinę, w marcu 2023 roku Nunes złożył pozew o rozwód, powołując się na nieprzezwyciężalne różnice. Ich małżeństwo oficjalnie zakończyło się pod koniec 2023 roku.

Początkowo Joanna Krupa w rozmowach zaznaczała, że ma bardzo dobre relacje z ojcem swojego dziecka. Asha zawsze była priorytetem, szczególnie w podziale. Krupa mówiła, że gdy mała chce, to bez problemu może dojechać do ojca, a gdy chce być z nią, to tak się dzieje. W rozmowie z "Faktem" zdradziła jednak, że nie jest tak kolorowo, jak to wygląda.

- Bardzo ciężko się dogadujemy, ale właśnie dlatego, że Asia jest taka ważna, to ja dużo swojego szczęścia odkładam na bok... [...] My już ponad trzy lata temu podpisaliśmy umowę między sobą, nawet zanim był rozwód. Tak naprawdę ja na dużo się zgodziłam, bo nie chciałam chodzić po sądach, nie chciałam dramy, nie chciałam tego stresu dokładać sobie i dziecku. Ale ciężko jest się dogadać - powiedziała Krupa.

Okazuje się, że niektóre rzeczy dotyczące Ashy muszą czasami załatwiać nawet przed adwokata.