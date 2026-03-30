Fabijański bez ogródek o świecie gwiazd! "Każdy ma tu jakiś interes"

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-30 14:20

Sebastian Fabijański nie gryzł się w język, gdy w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział o kulisach życia w świecie gwiazd. Aktor, który obecnie pokazuje zupełnie inną twarz w programie "Taniec z Gwiazdami", przyznał wprost, że w show-biznesie szczerość bywa prawdziwym rarytasem. Po latach pełnych kontrowersji i trudnych doświadczeń Fabijański mówi dziś otwarcie: wsparcie ludzi i spotkanie właściwych osób potrafią odmienić wszystko.

Fabijański mówi wprost o show-biznesie! Każdy coś chce tu ugrać?

Jeszcze niedawno Sebastian Fabijański kojarzył się głównie z burzliwymi nagłówkami i medialnymi spięciami. Dziś aktor pokazuje zupełnie inne oblicze - bardziej spokojne, refleksyjne i wdzięczne za to, co przynosi los. W rozmowie z "Super Expressem" gwiazdor zdradził, jak bardzo zmieniło się jego życie w trakcie "Tańca z Gwiazdami". Przy okazji nie szczędził też szczerych słów o realiach show-biznesu, w którym prawdziwa szczerość jest na wagę złota.

Fabijański odkrywa kulisy show-biznesu! Szczerość jest na wagę złota

Sebastian Fabijański przyznaje, że ostatnie lata nie były dla niego łatwe. Aktor wielokrotnie znajdował się w centrum medialnych burz, a jego nazwisko regularnie pojawiało się w kontekście kontrowersji. Teraz jednak czuje, że nadchodzi zupełnie nowy etap. Jak podkreśla, wsparcie widzów i sympatia, którą otrzymuje od fanów programu, są dla niego ogromnie ważne. Zwłaszcza po latach, które nie należały do najłatwiejszych.

Aktor nie ukrywa, że udział w "Taniec z Gwiazdami" przyniósł mu coś więcej niż tylko taneczną przygodę. Program stał się dla niego okazją do poznania ludzi, którzy naprawdę potrafią być autentyczni.

Szczególne miejsce w jego wypowiedzi zajęła partnerka taneczna, Julia, z którą tworzy duet na parkiecie. Fabijański podkreśla, że to właśnie jej osobowość sprawia, że tak dobrze czuje się w programie. Aktor nie kryje też, że w świecie show-biznesu o taką autentyczność nie jest łatwo. Według Fabijańskiego właśnie dlatego tak ważne są relacje z ludźmi, którym można naprawdę zaufać. I choć aktor ma świadomość, że show-biznes rządzi się swoimi prawami, dziś stara się patrzeć na wszystko z większym dystansem.

Piękne rzeczy się dzieją w moim życiu... ten wiatr taki pozytywny... od ludzi, który płynie niewątpliwie i tak delikatnie po dosyć niezbyt dla mnie pozytywnych latach no to jednak niesamowite uczucie, że to wsparcie jest tak duże i ja się cieszę bardzo i cieszę się też, że trafiłem na Julię [przyp.red. Suryś], bo wydaje mi się, że z całym szacunkiem do całej reszty partnerek tutaj i tancerek z żadną nie byłbym w stanie tak się cieszyć obecnością w tym programie i tak czerpać z tej jasności, z tej dobroci i z tej szczerości, którą emanuje Julia... wiadomo, żyjemy w świecie, w którym szczerość jest towarem deficytowym. Każdy ma tu jakiś interes jeden, drugi, trzeci i trudno się czasem połapać czy ktoś mówi prawdę, czy nie... (...) - mówi nam Sebastian Fabijański.

Rozmawiała Julita Buczek

Sebastian Fabijański z siostrą Weroniką w Tańcu z Gwiazdami
Galeria zdjęć 30
Sonda
Fabijański z brodą czy bez?
Sebastian Fabijański nie wierzy w szczerość w show-biznesie? Szok, co nam powiedział!
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEBASTIAN FABIJAŃSKI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI