Zmysłowa Justyna Steczkowska w czerwonej, obcisłej sukience paraduje ze Skolimem. Co za ujęcia!

Justyna Steczkowska z Skolim stworzyli zaskakujący duet

Skolim i Justyna Steczkowska połączyli siły i wydali wspólną piosenkę "Mamacita". Już teraz wiadomo, że ta współpraca wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi w show-biznesie. Fani nie mogli uwierzyć własnym oczom, gdy w sieci pojawiły się pierwsze nagrania ze studia. Król latino i diwa polskiej sceny muzycznej razem? Jeszcze niedawno nikt nie postawiłby na takie połączenie nawet złotówki.

Wszystko zaczęło się od tajemniczych relacji publikowanych w mediach społecznościowych, aż w końcu sama Justyna Steczkowska potwierdziła, że duet jest faktem. W komentarzach internautów od razu pojawiły się głosy, że może to być hit roku. I trudno się dziwić, bo artyści, choć reprezentują zupełnie inne muzyczne światy, świetnie się porozumieli.

Wiesz, to są cudowni ludzie: Cleo, Justyna Steczkowska, Edyta Górniak... bardzo ciekawe postaci. Oglądałem ich, jako dziecko. Lubię ich bardzo. Szanuję ich. Są cudowni w swoim byciu...imponują mi na pewien sposób. Zobacz, jak długo są na rynku muzycznym. Bardzo ciekawe osoby, bardzo imponujące, bardzo fajne - mówił Skolim w rozmowie z Kozaczkiem.

Skolim nie ukrywał zachwytu nad starszą koleżanką po fachu. W kolejnych wywiadach podkreślał, że Steczkowska jest niesamowitą postacią i świetnie pracowało im się razem w studiu. Z kolei Justyna przyznała, że wokalista disco latino okazał się niezwykle ciepłym i pozytywnym człowiekiem.

Ma oglądalność i bardzo dużo fanów, to jest wspaniale i z całego serca mu gratuluję, ale nie jest to dla mnie wyznacznik tego, żeby z kimś zrobić duet. Umówiliśmy się razem i było tak miło na tym spotkaniu. Okazał się bardzo niezwykle eleganckim, uroczym człowiekiem, który podchodził do drugiej strony z olbrzymim szacunkiem. Nie pomyślałabym, że tak będzie, zupełnie. To było bardzo miłe, fajne spotkanie - opowiadała Steczkowska Pudelkowi

Chemia między nimi szybko stała się widoczna także poza studiem. W sieci furorę zrobiło nagranie, na którym Skolim skradł piosenkarce całusa w policzek!

Muzyczny mezalians trwa w najlepsze. No i ta różnica wieku!

Artyści przygotowują się teraz do wspólnego występu podczas Polsat Hit Festiwal 2026, gdzie po raz pierwszy wykonają "Mamacitę" na żywo. Oboje dobrze wiedzą, jak bardzo zaskakujący jest ich duet. Chodzi i o style muzyczne, i o wiek. Steczkowska jest od Skolima starsza o 24 lata.

Gdybym bardzo się postarała, to Skolim mógłby być moim synem - śmiała się w studiu "Halo, tu Polsat".

I dodała idealne podsumowanie ich współpracy:

A jest lepszy mezalians niż ja i Skolim? Myślę, że nie.

