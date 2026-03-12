"Taniec z Gwiazdami" znika z ramówki. Informacje od produkcji!

"Taniec z Gwiazdami" znika z ramówki. Produkcja show odpowiada

Od kilku tygodni emocje sięgają zenitu. Gwiazdy trenują do późnych godzin nocnych, choreografie stają się coraz bardziej wymagające, a jurorzy nie szczędzą ostrych ocen. Każdy kolejny odcinek to mieszanka emocji czy spektakularnych występów. Nic więc dziwnego, że widzowie z niecierpliwością czekają na kolejne niedzielne show. Tymczasem nagle pojawiła się informacja, która zaskoczyła fanów. Okazuje się, że w niedzielę - 5 kwietnia program nie pojawi się na antenie. Dla wielu widzów to spore rozczarowanie, bo taneczne widowisko stało się dla nich niemal obowiązkowym punktem weekendu.

Nie - odpowiada "Super Expressowi" produkcja na pytanie, czy "Taniec z Gwiazdami" będzie emitowany 5 kwietnia 2026 roku.

Co się stało z "Tańcem z Gwiazdami"? Program nagle wypada z ramówki

Chodzi oczywiście o hitowy program "Taniec z Gwiazdami". Produkcja zdecydowała się zrobić krótką przerwę w emisji, co oznacza, że w niedzielę - 5 kwietnia widzowie nie zobaczą nowego odcinka. Powód tej decyzji jest jednak wyjątkowy.

Wszystko przez Święta Wielkanocne. W tym czasie wiele stacji telewizyjnych zmienia swoje ramówki, aby dopasować program do świątecznej atmosfery. Tak właśnie stało się również w przypadku popularnego tanecznego show!

Choć przerwa potrwa tylko tydzień, dla wielu fanów programu to spora niespodzianka. W końcu rywalizacja w programie właśnie nabiera tempa. Gwiazdy coraz lepiej radzą sobie na parkiecie, a jurorzy podnoszą poprzeczkę z odcinka na odcinek. Widzowie szczególnie czekają na kolejne występy, ponieważ w programie pojawiają się coraz bardziej spektakularne choreografie. Każdy taniec to tygodnie przygotowań, setki godzin treningów i ogromny stres dla uczestników.

Nie brakuje także emocji między samymi gwiazdami. Z odcinka na odcinek rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta! Komu wy kibicujecie?

