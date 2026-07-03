Przeżył tydzień pod gruzami! "Tylko nie mówcie mojej żonie". Szok w Wenezueli!

Wenezuela pogrążona w tragedii po trzęsieniu ziemi, które zabiło tysiące, a 50 tysięcy osób wciąż uznaje się za zaginione.

Pomimo zarzutów o spóźnioną reakcję władz, świat obiegła historia cudem ocalonego mężczyzny po ponad tygodniu pod gruzami.

Czy jednak poszukiwania dziesiątek tysięcy zaginionych zostaną przerwane, gdy akcje ratunkowe dobiegają końca? Dowiedz się, co dalej z ofiarami.

To kataklizm, jakiego świat dawno nie widział. W podwójnym trzęsieniu ziemi, jakie 24 czerwca nawiedziło Wenezuelę, zginęło co najmniej 2595 osób, a 12,4 tys. zostało rannych. Około 50 tys. osób pozostaje zaginionych, co oznacza, że straszliwy już teraz bilans ofiar może się drastycznie zmienić. W czwartek (2 lipca) wieczorem odbyła się konferencja prasowa, podczas której pełniąca obowiązki głowy państwa Delcy Rodriguez odniosła się do zarzutów o spóźnioną reakcję władz. "Nie czekaliśmy jednego, dwóch, trzech dni. Zaczęliśmy działać natychmiast. Akcje ratunkowe nadal trwają. Możemy jeszcze znaleźć ocalałych" - stwierdziła.

Tydzień spędził pod gruzami. "To cud"

Nadzieję na to, choć coraz mniejszą, dają takie wydarzenia, jak odnalezienie pod gruzami 40-letniego dozorcy Hernana Gila, który spędził ponad tydzień pod gruzami zawalonego centrum handlowego. "Hernan jest na powierzchni! Po 114 godzinach nieprzerwanych wysiłków i ponad siedmiu dniach od trzęsień ziemi, Hernan został uratowany i znajduje się już w karetce Wenezuelskiego Czerwonego Krzyża. Zrobiliśmy to!" – głosi komunikat Kostarykańskiego Czerwonego Krzyża. "Mężczyzna był przytomny, utrzymywano z nim kontakt, podawano wodę i odżywiano go, ale wydostanie go na powierzchnię spod ton gruzów zawalonego centrum handlowego było skomplikowane i czasochłonne" - czytamy.

Nie będą już szukać żywych? 50 tys. osób jest zaginionych

"Gdy go znaleźliśmy, poprosił, żebyśmy nie mówili jego żonie, że żyje, na wypadek, gdyby nie udało mu się wydostać" – powiedział dla agencji AP kostarykański ratownik Minyar Collado. Para ma dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat. Eksperci nie mają złudzeń - takie przypadki zdarzają się rzadko, a szanse na przeżycie tak wielu dni pod gruzami są niewielkie. Argentyński portal Infobae przekazał, że akcje ratunkowe dobiegają końca, a ekipy zaczynają już opuszczać miejsce kataklizmu.

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