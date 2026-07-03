Kiedy niemowlę zaczyna się śmiać? To kluczowy moment w rozwoju poznawczym i społecznym dziecka

Prawdziwy i świadomy uśmiech u dziecka pojawia się zazwyczaj dopiero w okolicach drugiego miesiąca życia

Jak podaje portal Cleveland Clinic, wyczekiwany głośny śmiech pomaga niemowlętom w sprawnym nawiązywaniu relacji z bliskimi

Klasyczna zabawa w chowanego to najbardziej sprawdzona metoda na wywołanie radosnego chichotu u każdego malucha

Badania naukowe potwierdzają, że niemowlęta reagują głośnym śmiechem wyłącznie na bardzo dobrze znane im twarze

Kiedy niemowlę zaczyna się uśmiechać i głośno śmiać? Etapy rozwoju

W pierwszych tygodniach życia uśmiech malucha to tak naprawdę tylko odruch, nad którym dziecko w ogóle nie panuje. Dopiero w okolicach drugiego miesiąca pojawia się ten prawdziwy i w pełni świadomy uśmiech na widok bliskiej osoby. Z kolei pierwszy głośniejszy śmiech, a raczej urocze chichotanie, rodzice zazwyczaj słyszą między czwartym a szóstym miesiącem życia.

Jak możemy przeczytać na portalu Cleveland Clinic, to właśnie wtedy maluch przechodzi wielką przemianę z całkowicie zależnego noworodka w aktywne i bardzo bystre niemowlę. Dziecko zaczyna z uwagą obserwować świat i szybko orientuje się, że uśmiech to świetne narzędzie do nawiązywania relacji. Dzięki temu bez problemu przyciąga uwagę mamy lub taty i zachęca ich do dalszej zabawy.

Co najbardziej bawi niemowlaka? Zabawy wywołujące głośny śmiech

Jak pokazało badanie opublikowane na łamach czasopisma Behavior Research Methods, niemowlęta mają w sobie poczucie humoru już od pierwszych miesięcy życia i najchętniej reagują na konkretne zachowania:

zabawa w chowanego, czyli klasyczne a kuku

delikatne łaskotki przy użyciu miękkiej zabawki

robienie śmiesznych min i radosne marszczenie nosa

wydawanie przez rodzica dziwnych i nietypowych dźwięków

zabawne ruchy ciałem, na przykład machanie nóżkami w powietrzu

Wszystkie te proste gesty pomagają dziecku w radosnym poznawaniu świata. Dobrym pomysłem może być wplatanie takich aktywności w codzienne zabawy, bo to doskonały sposób na spędzenie wspólnego czasu i wywołanie szerokiego uśmiechu na twarzy malucha.

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Dlaczego dziecko reaguje śmiechem tylko na znajome twarze?

Wielu rodziców zastanawia się, dlaczego niemowlę radośnie chichocze podczas zabawy z mamą, a na widok cioci lub sąsiada czasami zaczyna płakać. Wynika to z faktu, że maluch czuje się w pełni bezpiecznie wyłącznie w towarzystwie osób, które dobrze zna i z którymi spędza każdy dzień. Wspomniane wcześniej badania naukowe udowodniły, że zwykła zabawa w chowanie twarzy w dłoniach rozśmieszy dziecko tylko wtedy, gdy bawi się z nim rodzic. Kiedy dokładnie ten sam gest wykonuje ktoś zupełnie obcy, maluch może poczuć się zdezorientowany i po prostu przestraszony. Dlatego warto dać dziecku czas na spokojne oswojenie się z nowymi ludźmi, zanim zaczniemy oczekiwać od niego radosnych i głośnych reakcji.

Jak głośny chichot i radosny uśmiech wpływają na rozwój niemowlaka?

Według informacji dostępnych na stronie Amerykańskiej Akademii Pediatrii wczesny chichot to nie tylko uroczy dźwięk, ale przede wszystkim bardzo ważny rozwój poznawczy u malucha. Zanim niemowlę nauczy się wypowiadać pierwsze słowa, używa właśnie śmiechu oraz cichego gruchania do komunikowania swoich potrzeb i emocji. Dziecko celowo patrzy na ciebie, radośnie się wierci i wydaje z siebie dźwięki, żeby utrzymać twoje zainteresowanie.

Działa to w bardzo prosty sposób, ponieważ każdy kochający rodzic naturalnie odpowiada uśmiechem na radość swojego dziecka. Taka szczera wymiana reakcji buduje poczucie bezpieczeństwa i uczy malucha, że jego własne zachowanie ma realny wpływ na to, co robią inni ludzie w jego bliskim otoczeniu. Są to absolutnie pierwsze i najważniejsze lekcje budowania relacji międzyludzkich, które mocno procentują w późniejszych latach życia.

Źródła:

Cleveland Clinic — “When Do Babies Start Smiling and Laughing?”

Hoicka et al., “The Early Humor Survey (EHS): A reliable parent-report measure of humor development for 1- to 47-month-olds” (Behavior Research Methods, published online 18 November 2021; published in 2022)

American Academy of Pediatrics (HealthyChildren.org) — “Developmental Milestones: 1-4 Months Old”

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