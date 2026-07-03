Użyj tego do prania dywanu. Usuwa tłuste plamy i zabrudzenia po dzieciach. Wystarczy 1 szklanka, a jednym sposobem upierzesz dywan na sucho i na mokro

Dywany to prawdziwe siedliska brudu i alergenów, wymagające regularnego czyszczenia, by zachować świeżość w domu.

Zamiast drogich usług profesjonalistów, eksperci polecają zaskakująco skuteczne domowe metody, dostępne od ręki.

Odkryj naturalny składnik, który działa zarówno na świeże, tłuste plamy, jak i na stare, zaschnięte zabrudzenia.

Sprawdź, jak krok po kroku wykorzystać go do czyszczenia dywanu na sucho i mokro, by lśnił jak nowy!

Domowy sposób na czyszczenie dywanów w domu

Wszelkiego rodzaju materiały i tkaniny chłoną zabrudzenia nawet, gdy tego nie widzimy. Firanki, zasłonki, tapicerka, a także dywany stają się często siedliskiem roztoczy, brudu i potencjalnych alergenów. W przypadku dywanu wiele zabrudzeń pojawia się także od zwykłego chodzenia i użytkowania. Pranie dywanów jednak nie jest łatwą i szybką czynnością. Wiele osób raz na jakiś czas oddaje chodniki do profesjonalnych firm czyszczących. Jest to dobre rozwiązanie jeżeli dywany są bardzo brudne i inne sposoby zawodzą.

Eksperci od sprzątania przekonują, że dywany warto regularnie czyścić domowymi sposobami. Dzięki temu dłużej będą czyste i nie trzeba będzie sięgać po pomoc specjalistów. Wśród domowych sposobów na pranie dywanów najczęściej poleca się do czyszczenia na sucho. Są to różnego rodzaju odkażające proszki takie jak soda oczyszczona lub sól kuchenna. Jest jeszcze jeden sposób, który sprawdzi się zarówno do prania dywanu na sucho, jak na mokro. Dzięki temu można usunąć wszystkie plamy i inne zabrudzenia.

Rozsyp to na dywanie i odczekaj. Naturalny sposób na pranie dywanów

Jednym z najczęściej polecanych sposobów na pranie dywanów jest mąka ziemniaczana. Jest to drobno zmielony proszek pozyskiwany z ziemniaków. W przypadku prania dywanów mąka ziemniaczana dział niczym naturalny pochłaniacz. Jej porowata struktura niczym bibułka wyciąga zabrudzenia z włókien. Świetnie radzi sobie ze świeżymi, tłustymi plamami. Bardzo często w ten sposób można uratować materiał po kontakcie z olejem lub innym tłustym płynem. Wystarczy, że rozsypiesz mąkę ziemniaczaną po dywanie, delikatnie wetrzesz ją we włosie, a następnie odczekaj kilka godzin. Po wszystkim należy dokładnie odkurzyć cały dywan i gotowe.

Mąką ziemniaczaną do prania dywanów możesz wykorzystać także na mokro. Sposób ten działa na stare i zaschnięte plamy. Do miski nasyp kilka łyżek mąki ziemniaczanej i dodaj 3 łyżki stołowe octu i niewielką ilość wody. Całość wymieszaj, aby przypominała gęstą pastę. Wetrzyj ją we wszystkie zabrudzenia na dywanie i pozostaw na kilka godzin. W przypadku bardzo starych plam koniecznie może być pozostawienie mieszanki nawet na jedną dobę. Następnie, gdy woda i ocet wyparują dokładnie odkurz chodnik.