Lęk przed suszarką do rąk u dziecka. Hałas może nie być jedynym powodem

Niektóre suszarki osiągają ponad 100 dBA, szczególnie na wysokości uszu dziecka

Strach może wywoływać jednocześnie hałas, podmuch powietrza i brak przewidywalności

Ręcznik papierowy oraz możliwość wyjścia bywają skuteczniejszą pomocą niż zmuszanie do oswajania

Częste unikanie zwykłych dźwięków lub zgłaszanie bólu uszu wymaga szerszej konsultacji

Królowe Matki odc. 6, Aneta Żuchowska o skrajnym wcześniactwie

Dlaczego dziecko boi się suszarki do rąk? Hałas to tylko część problemu

Suszarka do rąk może być dla dziecka znacznie bardziej intensywnym bodźcem niż dla dorosłego. Niektóre urządzenia w publicznych toaletach przekraczają 100 dBA, a w jednym z pomiarów odnotowano nawet 121 dBA. Dźwięk bywa szczególnie uciążliwy na wysokości uszu dziecka, dlatego płacz, zasłanianie uszu czy odmowa wejścia do toalety nie muszą być przesadną reakcją.

Liczy się nie tylko głośność. Suszarka uruchamia się nagle, generuje silny podmuch powietrza i działa w małym pomieszczeniu o dużym pogłosie. Dziecko może też nie wiedzieć, kiedy ktoś obok włączy urządzenie, co zwiększa napięcie już przed wejściem do łazienki.

Publiczna toaleta przeciąża dziecko wieloma bodźcami naraz

Suszarka może być głównym źródłem stresu, ale nie zawsze jest jedynym. W toalecie publicznej pojawiają się równocześnie odgłosy spłuczki, wentylatora i innych osób, a także intensywny zapach środków czystości. Dla części dzieci trudne są również zimna podłoga, odbijające światło lustra albo konieczność szybkiego wykonania kilku czynności w obcym miejscu.

Warto obserwować, co dokładnie wywołuje reakcję. Pomocne sygnały można zauważyć przed użyciem suszarki lub po jej wyłączeniu:

dziecko napina się już przy wejściu do toalety

zatyka uszy także podczas spłukiwania wody

unika konkretnych miejsc, choć nie musi suszyć rąk

silnie reaguje na zapachy, światło lub dotyk zimnych powierzchni

Sama niechęć do jednej głośnej suszarki często mieści się w typowych dziecięcych lękach, zwłaszcza w wieku przedszkolnym. Podobnie mogą działać odkurzacz, blender czy burza, ponieważ są hałaśliwe i trudne do kontrolowania. Nie należy jednak zakładać, że każde dziecko reaguje tak samo, bo znaczenie ma jego temperament, wcześniejsze doświadczenia i aktualne zmęczenie.

Jak pomóc dziecku, które boi się suszarki do rąk? Najpierw daj prosty plan

Najlepiej krótko nazwać to, co się dzieje: „Ta suszarka jest bardzo głośna, widzę, że to dla ciebie nieprzyjemne”. Zapewnienie, że nie ma się czego bać, zwykle nie zmniejsza napięcia, bo dziecko naprawdę odczuwa hałas i zaskoczenie. Po uznaniu emocji warto od razu zaproponować konkretne rozwiązanie, na przykład ręcznik papierowy albo wyjście z toalety przed uruchomieniem suszarki.

Jeśli chcesz powoli oswajać dziecko z urządzeniem, rób to małymi krokami i bez presji. Można najpierw obejrzeć wyłączoną suszarkę, potem wejść do toalety bez jej używania, a w kolejnym etapie posłuchać krótkiego dźwięku z większej odległości. Dziecko powinno wiedzieć, że może odejść i że nie musi od razu wkładać rąk pod strumień powietrza.

Nadwrażliwość na dźwięki u dziecka. Kiedy warto poszukać dodatkowego wsparcia?

Ochronniki słuchu mogą ułatwić pobyt w wyjątkowo głośnej toalecie, na przykład podczas podróży czy zakupów. Nie muszą jednak oznaczać całkowitego unikania wszystkich codziennych dźwięków, zwłaszcza gdy dziecko jest gotowe na spokojne oswajanie łagodniejszych bodźców. Warto skonsultować się z pediatrą, laryngologiem lub audiologiem, gdy dziecko często mówi o bólu uszu, unika wielu zwykłych dźwięków, bardzo trudno się uspokaja albo lęk utrudnia funkcjonowanie w przedszkolu, szkole czy wyjścia z rodziną. Najważniejszy krok na co dzień to przygotować prostą alternatywę dla suszarki i nie zmuszać dziecka do kontaktu z bodźcem, na który nie jest jeszcze gotowe.

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