Termometr dla dziecka: bezdotykowy, douszny czy elektroniczny?

Termometr elektroniczny kontaktowy sprawdzi się w każdym wieku, ale pomiar pod pachą jest mniej dokładny

Termometr bezdotykowy daje szybki wynik, lecz warunki otoczenia mogą wyraźnie wpłynąć na pomiar

Termometr douszny sprawdza się od 6. miesiąca życia, jeśli sonda jest dobrze ułożona

U niemowlęcia do 3. miesiąca życia temperatura 38°C lub wyższa wymaga pilnego kontaktu z lekarzem

Lęk przed porodem- Plac Zabaw, odc. 16

Termometr elektroniczny: podstawowy wybór do domu

Termometr elektroniczny kontaktowy, nazywany też cyfrowym, mierzy temperaturę po zetknięciu końcówki ze skórą lub śluzówką. To podstawowy termometr do domowej apteczki. Można nim mierzyć temperaturę pod pachą, w odbycie, a u starszych dzieci także w ustach. Pomiar pod pachą jest prosty i wygodny, ale mniej dokładny, dlatego przy wyniku, który nie pasuje do samopoczucia dziecka, warto go powtórzyć zgodnie z instrukcją urządzenia.

U niemowląt, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach życia, najdokładniejszy wynik daje pomiar w odbycie wykonany termometrem elektronicznym. Wymaga on delikatności oraz przytrzymania dziecka w spokojnej, bezpiecznej pozycji. Termometr używany do pomiaru w odbycie powinien być wyraźnie oznaczony i nie może później służyć do pomiaru w ustach.

Pomiar w ustach można wykonywać dopiero wtedy, gdy dziecko umie spokojnie trzymać termometr pod językiem, zwykle od około 4. roku życia. Nie wykonuje się go zaraz po gorącym lub zimnym napoju. Niezależnie od miejsca pomiaru warto zapisać temperaturę, godzinę i sposób jej zmierzenia, szczególnie gdy trzeba skontaktować się z lekarzem.

Termometr bezdotykowy jest szybki, ale trzeba używać go w odpowiednich warunkach

Termometr bezdotykowy mierzy promieniowanie podczerwone emitowane przez skórę czoła. Jest przydatny, gdy dziecko śpi, nie chce, by go dotykać, albo gdy trzeba szybko sprawdzić temperaturę kilku domowników. Można go używać w każdym wieku, ale na wynik łatwiej wpływają warunki pomiaru niż w przypadku termometru kontaktowego.

Czoło powinno być odsłonięte, czyste i suche, a dziecko nie powinno tuż przed pomiarem przebywać na mrozie, w pełnym słońcu ani blisko źródła ciepła. Ważne są też odległość termometru od czoła i miejsce pomiaru, zawsze wskazane w instrukcji producenta. Jeśli pomiar bezdotykowy sugeruje gorączkę albo daje zaskakująco niski wynik, choć dziecko wyraźnie źle się czuje, warto potwierdzić temperaturę termometrem kontaktowym.

Termometr douszny dla dziecka: od kiedy i kiedy wynik może mylić

Termometr douszny mierzy temperaturę w uchu, kierując czujnik w stronę błony bębenkowej. Zwykle można go stosować od 6. miesiąca życia, ponieważ u młodszych niemowląt przewód słuchowy jest zbyt wąski, by pomiar był wiarygodny. U starszego dziecka wynik pojawia się szybko, dlatego taki termometr może być praktyczny, jeśli dziecko nie toleruje dłuższego pomiaru.

Dokładność zależy przede wszystkim od prawidłowego włożenia sondy. Woskowina, niewłaściwy kąt pomiaru i zimne ucho po powrocie z dworu mogą sprawić, że wynik będzie niemiarodajny. Przed użyciem trzeba przeczytać instrukcję konkretnego modelu, a gdy wynik budzi wątpliwości, wykonać drugi pomiar inną metodą.

Jaki termometr wybrać do domu i kiedy sama liczba nie wystarcza

Do domu najlepiej kupić zwykły termometr elektroniczny kontaktowy, bo przyda się w każdym wieku i pozwoli sprawdzić wynik, gdy inny pomiar budzi wątpliwości. Termometr bezdotykowy może być wygodnym dodatkiem do szybkiego sprawdzenia temperatury, a douszny ma sens głównie dla dziecka po 6. miesiącu życia. Nie warto porównywać bezpośrednio wyników z różnych miejsc ciała, ponieważ mogą się od siebie różnić.

Gorączka to zwykle temperatura 38°C lub wyższa, ale o stanie dziecka mówią także jego wygląd i zachowanie. Pilnej oceny medycznej wymaga temperatura 38°C lub wyższa u dziecka do 3. miesiąca życia. Pilnie skontaktuj się z lekarzem, gdy wraz z gorączką pojawiają się niepokojące objawy:

trudność w oddychaniu, bardzo szybki oddech lub sinienie ust

wyraźna senność, trudność w wybudzeniu albo brak reakcji na głos lub dotyk

drgawki, sztywność karku lub nasilający się ból głowy

wysypka, która nie blednie po dociśnięciu do niej przezroczystej szklanki

Jeśli dziecko pije, reaguje, a jego stan między okresami podwyższonej temperatury jest dobry, sam odczyt nie mówi jeszcze, jak ciężka jest infekcja. Wybierz metodę, którą umiesz stosować poprawnie, a przy kolejnych pomiarach mierz temperaturę w podobny sposób. Dzięki temu łatwiej ocenić, czy temperatura rzeczywiście rośnie, spada, czy pozostaje na podobnym poziomie.

5

Źródła: