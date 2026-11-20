Zimą przymarznięte uszczelki drzwi blokują auto i grożą uszkodzeniem przy próbie otwarcia, zamieniając codzienne korzystanie z samochodu w prawdziwy koszmar.

Siłowe otwieranie lub polewanie wrzątkiem to ryzyko dla gumy i szyb; zamiast tego, skutecznie zabezpiecz uszczelki, by uniknąć frustracji i kosztownych napraw.

Odkryj prosty domowy trik: tani produkt, który musisz wetrzeć w gumy jeszcze przed nadejściem mrozów, by auto otwierało się bez problemu przez całą zimę.

Sposób na zabezpieczenie uszczelek w samochodzie

Zimą nie tylko warunki na drogach są niesprzyjające, ale przede wszystkim posiadacze aut muszą zadbać o odpowiednie przygotowanie swoich pojazdów na ten czas. Wymiana opon na zimowe, wlanie płynu do spryskiwaczy odpornego na zamarzanie, ale także konieczne jest zadbanie o uszczelki drzwi w samochodzie. Dlaczego to tak ważne? Z pewnością każdy, kto chociaż raz nie mógł otworzyć swojego auta w czasie mrozów, doskonale wie jak ważne jest przygotowanie tego elementu w pojeździe na zimę. Czasami wystarczy deszcz i jedna mroźna noc, aby uszczelki drzwi w samochodzie przymarzły. Niestety siłowa próba otwarcia drzwi może skończyć się zniszczeniem gumowych powierzchni. Zdecydowanie odradzamy także polewać je wrzątkiem. W przypadku ciepłej wody należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zawsze istnieje ryzyko, że szyba może pęknąć. O wiele bezpieczniej jest jeszcze przed mrozami natrzeć nasmarować uszczelki specjalnym silikonem do uszczelek. Łatwo się go rozprowadza i jest bezzapachowy. Co więcej - dba o kondycję gumy, dzięki czemu ta nie pęka, nie wysycha i nie zamarza, nawet w przypadku arktycznego chłodu.

Wetrzyj w uszczelki w aucie jeszcze przed niedzielą. Zaimpregnujesz je na zimę i nie będą zamarzać nawet podczas siarczystych mrozów

Z racji, że już na najbliższą niedzielę zapowiadane są opady deszczu i mróz, warto już teraz zaimpregnować uszczelki wokół drzwi i bagażnika w samochodzie. Nawet jeśli nie masz pod ręką profesjonalnych produktów, możesz skorzystać z tych kosmetyków, które znajdziesz w swoim domu. Jednym z nich jest wazelina kosmetyczna, która nie tylko ochroni je przed zamarznięciem, ale także zwiększa ich wytrzymałość na tarcie. Wystarczy, że wetrzesz wazelinę wieczorem w uszczelki wokół drzwi w samochodzie, a rano otworzysz auto bez problemu.

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