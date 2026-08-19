48 pomysłów na współczesny do

Po przebudowie IKEA Janki zyskała ponad 4,5 tys. mkw. nowych inspiracji – od małych kuchni po salony, które wieczorem zamieniają się w kino, plac zabaw i domowe biuro jednocześnie. Aranżacje są efektem realnych wizyt i wywiadów pogłębionych, które pracownicy sklepów IKEA regularnie prowadzą w domach klientów.

48 wnętrz skrojonych na miarę realnego życia

Sercem odnowionej przestrzeni jest 48 całkowicie nowych pokazowych wnętrz. Nie powstały one jako ilustracja chwilowych trendów, ale na bazie wiedzy o tym, jak naprawdę mieszkają klientki i klienci z Warszawy i okolicznych miejscowości – jak korzystają z przestrzeni, czego potrzebują na co dzień i jak chcą czuć się we własnym domu.

Nowa ekspozycja odzwierciedla różne obszary domu, style i etapy życia. Punktem wyjścia dla IKEA były konkretne układy pomieszczeń spotykane na polskim rynku, które często stanowią wyzwanie aranżacyjne – jak zorganizować pokój niemowlaka, ale też jak umeblować sypialnię seniora z ograniczoną mobilnością, żeby było wygodnie, funkcjonalnie i pięknie. Każde nowe wnętrze zostało stworzone z myślą o potrzebach konkretnej rodziny i jej sytuacji życiowej. Oprócz pojedynczych aranżacji ekspozycja obejmuje też 4 kompletne mieszkania. Nowa strefa inspiracji pokazuje, w jaki sposób IKEA zestawia konkretne linie mebli z dodatkami. W efekcie powstają spójne i atrakcyjne aranżacje, w których wszystko do siebie pasuje.

– Projektując nową przestrzeń w Jankach, zaczęliśmy od codzienności naszych klientek i klientów z Warszawy i okolic. Wiemy, że dom musi odpowiadać na wiele różnych potrzeb – od porannego pośpiechu, przez wspólne posiłki, po chwilę odpoczynku pod koniec dnia. Dlatego chcieliśmy pokazać wnętrza, które są nie tylko inspirujące, ale przede wszystkim wygodne, funkcjonalne i możliwe do przeniesienia do własnego domu. Coraz częściej obserwujemy, że mieszkańcy Warszawy szukają rozwiązań pozwalających mieszkać bardziej odpowiedzialnie, bez rezygnowania z komfortu i dobrego designu. Wspierają się kompetencjami naszych projektantów, żeby uzyskać ze swojego mieszkania maksymalny potencjał. Dobry design według nas, ma pomagać w codziennym życiu – mówi Monika Zielińska, Market Managerka IKEA w Jankach.

Kuchnia w każdym metrażu: od 6 do 33 mkw.

Szczególne miejsce w nowej odsłonie sklepu zajmuje strefa kuchenna – przestrzeń, która w wielu domach pozostaje sercem codzienności. W Jankach można zobaczyć szeroki wybór rozwiązań zarówno dla kuchni zamkniętych, jak i tych otwartych na salon.

Zaprezentowane układy pokazują, jak urządzić kuchnię w bardzo różnych metrażach – od kompaktowych aneksów o powierzchni ok. 6 mkw. po przestronne strefy dzienno-kuchenne liczące 33 mkw. Każda aranżacja została pomyślana tak, by łączyć estetykę z wygodą: lepszą organizacją, sprytnym przechowywaniem i rozwiązaniami, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie.

Dobre projektowanie, które sprawdza się po wyjściu ze sklepu

Odnowiona przestrzeń w Jankach pokazuje, że dobrze zaprojektowane wnętrze powinno nie tylko cieszyć oko, ale też realnie wspierać codzienny rytm domu. Prezentowane kompozycje pomagają wyobrazić sobie, jak przenieść podobny efekt do własnej przestrzeni – niezależnie od metrażu czy zawartości portfela.

Na miejscu można skorzystać z wiedzy projektantów i przyjrzeć się rozwiązaniom, które porządkują codzienność, ułatwiają organizację i sprawiają, że dom staje się bardziej intuicyjny w użyciu. To również odpowiedź na zmieniające się potrzeby konsumentów, by żyć funkcjonalnie, jednocześnie świadomie. Dlatego wśród prezentowanych inspiracji znalazły się pomysły i usługi, które pomagają dłużej korzystać z produktów i dawać im drugie życie. Jednym z przykładów jest usługa Oddaj i Zyskaj, dzięki której używane meble mogą znaleźć nowych właścicieli.

– W IKEA wierzymy, że odpowiedzialność za ograniczanie wpływu na środowisko nie może spoczywać wyłącznie na konsumentach. Dlatego równolegle do rozwijania rozwiązań dla domu podejmujemy działania we własnej działalności, inwestując m.in. w efektywność energetyczną budynków, odpowiedzialne gospodarowanie odpadami i wodą oraz rozwój terenów zielonych wokół naszych lokalizacji. Jednocześnie angażujemy się w inicjatywy odpowiadające na potrzeby lokalnych społeczności. Wierzymy, że trwała zmiana wymaga współpracy wielu stron, a biznes ma do odegrania w tym procesie ważną rolę – dodaje Monika Zielińska.

Powiększona strefa inspiracji w IKEA Janki jest już dostępna dla odwiedzających.