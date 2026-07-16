Doda ciepło o Roxie Węgiel: "Jest dobrym przykładem. Nie szlaja się po imprezach"

Doda z własnego doświadczenia wie, jak trudne bywają początki w branży muzycznej. Artystka pamięta czasy swojego debiutu, kiedy nie mogła liczyć na sympatię ze strony starszych stażem kolegów i koleżanek ze sceny. Wyjątkiem była wtedy Maryla Rodowicz, która wspierała ją od pierwszych kroków w show-biznesie. Z wieloma innymi wokalistkami, takimi jak Edyta Górniak czy Justyna Steczkowska, piosenkarka toczyła publiczne spory, które przez lata gościły na łamach prasy.

Doda wspiera Roksanę Węgiel

Nauczona trudnymi doświadczeniami, Doda dzisiaj chętnie staje po stronie młodych artystek, wkraczających do show-biznesu. Chociaż piosenkarka przyznaje, że brakuje jej czasu na bieżące śledzenie ich karier, to zawsze potrafi znaleźć miłe słowo na ich temat. Podczas spotkania prasowego z okazji wydarzenia "Doda Mega Camp" zapytaliśmy gwiazdę o Roksanę Węgiel. Co ciekawe, w tym samym czasie 21-latka występowała na scenie w Gródku nad Dunajcem. Według Rabczewskiej młoda wokalistka daje świetny przykład nastolatkom, szczególnie jeśli chodzi o układanie sobie życia prywatnego.

Doda o Roxie Węgiel i jej wczesnym zamążpójściu

Doda podczas rozmowy z dziennikarzem serwisu ESKA.pl podkreśliła, że to właśnie prywatne wartości Roksany czynią z niej tak dobry wzór dla młodego pokolenia. Warto zauważyć, że Rabczewska w przeszłości sama również zdecydowała się na ślub w bardzo młodym wieku, więc doskonale rozumie decyzję Węgiel o wczesnym zamążpójściu.

Jak najbardziej jestem za udostępnieniem przez nią planu treningowego, nawet gdyby miała go wymyślić na potrzeby tej petycji. Jest dobrym przykładem, bo nie prowadzi hulaszczego trybu życia, zmieniając co pięć minut facetów. Nie szlaja się po imprezach, ma jednego męża. Jest to taka fajna przeciwwaga dla tych rockandrollowych dziewczyn, które mają takie same prawa jak faceci. Z drugiej strony uważam, że usprawiedliwianie facetów i uważanie za zupełnie normalne, że do pięćdziesiątki to on się musiał wyszaleć i wyr*chać wszystko, co na drzewo nie ucieka, ale teraz on taki dobry i spokojny, bo po 50. roku życia znalazł żonę i osiadł, a jak kobieta robi to samo, to ku*wiszon, nie jest okej. Nie ma podwójnych standardów i faktycznie powinniśmy wszystkich traktować tak samo. Jeżeli mam natomiast do wyboru te dwa modele, to bliżej mi do wczesnego małżeństwa [jak u Roksany] - powiedziała w rozmowie z Eska.pl.

Już we wcześniejszym wywiadzie udzielonym portalowi ESKA.pl Doda zwróciła uwagę na fakt, że spokój w życiu prywatnym będzie dla Roksany dużym atutem w brutalnym świecie show-biznesu.

Na pewno [w przetrwaniu na scenie] pomoże jej stabilna sytuacja prywatna, bo jak masz do kogo wracać i dodatkowo jest to producent muzyczny, czyli nie musisz się prosić o muzykę, o twórczość innych ludzi, płacić za to prywatnych pieniędzy, tylko robi to twój mąż, to to jest coś niesamowitego. Tak jak mówię, tu prowadzisz wojny, tam cię hejtują, wracasz do domu i masz spokój. Ja nigdy tego nie miałam. Przez całe swoje życie prowadziłam wojny w domu, a po rozstaniach moi najbliżsi odwracali się ode mnie i robili mi piekło w mediach, więc naprawdę ciężko było. Myślę, że ta prywatna stabilizacja bardzo jej pomoże w tym brutalnym świecie - podkreśliła.

Wywiad z Dodą na Doda Mega Camp!