Wielki finał Miss Polski 2026. O koronę najpiękniejszej walczą policjantka i rolniczka

Wschód słońca na Sri Lance. Tak wyglądała sesja finalistek Miss Polski 2026

Emocje sięgają zenitu, a ostatnie odliczanie do wielkiego finału Miss Polski 2026 właśnie się rozpoczęło. Za kandydatkami do korony miesiące intensywnych przygotowań, castingi, ćwierćfinały, półfinał i aż trzy zgrupowania. W tym czasie brały udział w szkoleniach z ekspertami, nagraniach wideo i niezliczonych próbach. Dziś dzielą je już tylko dni od najważniejszego wieczoru w ich życiu.

Jednym z najbardziej niezwykłych etapów konkursu była bez wątpienia wyprawa na Sri Lankę. To właśnie tam, w egzotycznej scenerii, zrealizowano sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych marki Relleciga. Praca na planie zaczynała się jeszcze przed świtem, by uchwycić magiczne światło wschodzącego słońca. Za obiektywem stanęła Radochna Śmigielska, a o perfekcyjny wygląd finalistek zadbał cały sztab specjalistów. Makijaże wykonały wizażystki Estée Lauder, fryzury przygotowali styliści z Akademii Zaremba, a za całość odpowiadała Kasia Cygańska.

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Policjantka, rolniczka i przyszła lekarka. Kim są kandydatki do korony?

Choć efekty sesji na Sri Lance zachwycają, to właśnie różnorodność tegorocznych finalistek Miss Polski jest jedną z najmocniejszych stron konkursu. W finałowej dwudziestce czwórce znalazły się dziewczyny o zupełnie różnych pasjach, planach i doświadczeniach. To nie tylko modelki – o tytuł najpiękniejszej Polki walczą między innymi przyszłe lekarki i prawniczki, policjantka, rolniczka, księgowa, projektantka mody, a także tancerki i instruktorki sportu.

Wiele z nich to także kobiety, które z sukcesem rozwijają własne firmy. Niektóre mają na koncie występy w reprezentacji Polski i prestiżowe kontrakty modelingowe, inne od lat angażują się w wolontariat. Każda z nich wnosi do konkursu inną energię i temperament. Śpiewają, malują, żeglują, biegają półmaratony i uczą się języków, udowadniając, że piękno ma wiele twarzy.

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Ostatnie przygotowania w Miodowej Klinice

Obecnie finalistki przebywają na ostatnim zgrupowaniu w Miodowej Klinice. Z dala od miejskiego zgiełku i w otoczeniu lasów mogą w pełni skupić się na próbach do finałowej gali. Pod czujnym okiem choreografki Anny Bubnowskiej dopracowują układy, które już za kilka dni zaprezentują na wielkiej scenie.

Wielki finał konkursu Miss Polski 2026 odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. To właśnie wtedy dowiemy się, która z 24 kandydatek przejmie koronę z rąk ustępującej miss, Oliwii Mikulskiej. Galę będzie można oglądać na żywo na antenie Telewizji Polsat o godzinie 19:55.

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