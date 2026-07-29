Aneta Kręglicka w minibikini odsłoniła figurę 20-latki. Brzuch ma twardy jak skała!

Aneta Kręglicka: 37 lat od zdobycia tytułu Miss Świata

Życie Anety Kręglickiej (61 l.) zmieniło się w 1989 roku. 24-letnia studentka Wydziału Ekonomiki Produkcji na Uniwersytecie Gdańskim namówiona przez koleżanki zgłosiła się do konkursu Miss Polonia. W lipcu zdobyła tytuł najpiękniejszej Polki, a kilka miesięcy później została pierwszą Polką, która zdobyła tytuł Miss World!

Po tym świat stanął przed nią otworem. Aneta Kręglicka współpracowała z amerykańską agencją. Na początku lat 90. założyła organizację Kręglicka Foundation oraz agencję reklamową "ABK Kręglicka". Po jej zamknięciu w 2005 roku stworzyła firmę "Hannah Hooper". Kręglicka jest również współwłaścicielką studia filmowego "St. Lazare". Dziś, chociaż mogłaby już przejść na emeryturę, nadal uważana jest za jedną z najlepszych polskich modelek.

Aneta Kręglicka od lat udowadnia, że wiek to tylko liczba. Jesienią minie 37 lat od jej wygranej w konkursie Miss Świata. Jednak patrząc na jej najnowsze zdjęcia trudno nie oprzeć się wrażeniu, że czas stanął dla niej w miejscu. Piękna modelka może pochwalić się figurą godną pozazdroszczenia. Ciężko pracuje, by tak wyglądać, a efektami treningów chętnie chwali się w sieci.

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Aneta Kręglicka zachwyca w minibikini. Figura 20-latki!

Obecnie wypoczywa na rajskich wakacjach. Zdążyła już wrzucić na swój Instagram kilka wakacyjnych zdjęć, a jedno z nich wywołało falę komplementów. Widać na nich modelkę ubraną w kuse bikini, które odsłania jej smukłą sylwetkę.

Super forma Aneto; Forma sztos, pani Aneto; Rewelacyjnie wytrenowana sylwetka; Każda z kobiet chciała by tak na pewno wyglądać, ten przepiękny urok twarzy - zachwycają się internauci.

Jaki jest sekret jej urody? Była modelka, regularnie ćwiczy, kładzie się wcześnie spać i dba o codzienną pielęgnację twarzy. Dzień zaczyna od szklanki ciepłej wody z cytryną. Po tym udaje się na krótki trening. Wprowadziła do swojej diety sporo warzyw i owoców. Unika za to cukru, alkoholu i pieczywa. Aneta Kręglicka korzysta również z nieinwazyjnych zabiegów medycyny estetycznej.

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