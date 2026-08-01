Marta Nawrocka w hołdzie bohaterkom Powstania Warszawskiego. Piękny gest

W 82. rocznicę zrywu pierwsza dama Marta Nawrocka złożyła wieniec pod pomnikiem „Kobietom Powstania Warszawskiego”, oddając hołd kobietom pełniącym kluczowe role (sanitariuszki, łączniczki, walczące z bronią) oraz wszystkim ofiarom wojny.

Monument „Kobietom Powstania Warszawskiego” na Placu Krasińskich w Warszawie, autorstwa Moniki Osieckiej, został odsłonięty 2 października 2021 roku z inicjatywy Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, upamiętniając uczestniczki i cywilne ofiary.

Kobiety odegrały fundamentalną i różnorodną rolę w Powstaniu Warszawskim, a według danych Instytutu Pamięci Narodowej, wzięło w nim udział około 7 tysięcy kobiet, wiele z nich w Wojskowej Służbie Kobiet, cechując się odwagą i determinacją.

W ramach uroczystości rocznicowych, Małżonka Prezydenta RP, Marta Nawrocka, złożyła wieniec pod pomnikiem „Kobietom Powstania Warszawskiego”. Gest ten stanowił symboliczny wyraz hołdu dla bohaterskiej postawy kobiet, które wzięły udział w walkach przeciwko niemieckiemu okupantowi. Upamiętniono w ten sposób zarówno te, które aktywnie uczestniczyły w działaniach zbrojnych – jako sanitariuszki, łączniczki, radiotelegrafistki czy wywiadowczynie – jak i te, które bezpośrednio walczyły z bronią w ręku. Było to również przypomnienie o cierpieniu wszystkich kobiet dotkniętych okrucieństwami wojny.

Symbol pamięci i bohaterstwa

Pomnik dedykowany kobietom Powstania Warszawskiego, zlokalizowany na Placu Krasińskich w Warszawie, służy jako trwała pamiątka dla wszystkich uczestniczek zrywu oraz cywilnych ofiar konfliktu. Autorką tej rzeźby jest Monika Osiecka. Inicjatywa jego powstania wyszła od Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Oficjalne odsłonięcie monumentu nastąpiło 2 października 2021 roku, co zbiegło się z 77. rocznicą kapitulacji Powstania Warszawskiego.

Niezastąpiona rola kobiet

Udział kobiet w Powstaniu Warszawskim był fundamentalny dla jego przebiegu. Pełniły one różnorodne i często kluczowe funkcje, od łączniczek i sanitariuszek po aktywne uczestniczki działań bojowych. Według opracowań Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. monografii „Kobiety w obronie Warszawy”, w zrywie brało udział około 7 tysięcy kobiet. Wiele z nich było zorganizowanych w ramach Wojskowej Służby Kobiet, której przewodniczyła Maria Wittek, znana pod pseudonimem „Mira”. Inne dołączały do walki w sposób spontaniczny, kierując się głębokim poczuciem patriotyzmu. Ich postawa była przykładem wyjątkowej odwagi, niezłomnej determinacji oraz niezachwianego pragnienia wolności.

W naszej galerii zobaczysz, jak Marta Nawrocka złożyła hołd Bohaterkom Powstania Warszawskiego:

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