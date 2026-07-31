Wakacyjna moda w Sejmie. Posłanka z kapeluszem i... europoseł Tarczyński w krótkich spodenkach [ZDJĘCIA]

Dobiegający końca lipiec był dla posłów wyjątkowo intensywny. W tym miesiącu w Sejmie zaplanowano aż trzy harmonogramowe posiedzenia: pierwsze na samym początku (1–3 lipca), kolejne w połowie miesiąca (15–17 lipca) oraz ostatnie, właśnie trwające (29–31 lipca). Wraz z jego zakończeniem przy ul. Wiejskiej rozpoczyna się dłuższa przerwa w obradach, ponieważ parlamentarzyści w ławach sejmowych ponownie zasiądą dopiero 3 września. Oczywiście nie oznacza to całkowitego wolnego dla wszystkich – w międzyczasie nadal będą pracować komisje oraz zespoły parlamentarne. Niemniej jednak taka przerwa w posiedzeniach plenarnych daje posłom spore wytchnienie.

Wakacyjna moda posłów i posłanek

Jednak, kto mógł, od razu spakował walizkę i ruszył przed siebie, zostawiając wspomnienia o pracy i obowiązkach. Przyłapaliśmy posłów z walizkami. Niektórzy postawili już na zupełnie sportowe, wakacyjne stylizacje. Posłanka Magdalena Filiks miała ze sobą słomkowy kapelusz z dużym rondem, który świetnie pasował do bluzki w paski i jasnych spodni, można śmiało powiedzieć, że posłanka miała na sobie typowo wakacyjny strój!

Wśród posłów i posłanek dało się zauważyć m.in. Ryszarda Terleckiego, Olgę Semeniuk-Patkowską, Romana Giertycha, Magdalenę Srokę, Ryszarda Petru czy Marcina Horałę. Ale nie tylko! Na fotografiach znalazł się też... europoseł Dominik Tarczyński, który także wyglądał bardzo wakacyjnie: krótkie spodenki, czerwona czapeczka z daszkiem i przeciwsłoneczne okulary dodały mu iście wakacyjnego charakteru.