W piątek grill u Morawieckiego. Rozwój Plus załatwił dyspensę? Wystosowali specjalny komunikat do uczestników! Jest warunek

Stowarzyszenie "Rozwój Plus" przeszło ostatnio sporo zawirowań. Najpierw toczyła się sprawa podpisania "lojalek", potem zapowiedzi o wykluczeniu z Prawa i Sprawiedliwości, następnie okazało się, że Komitet Polityczny PiS nie usunął z partii członków stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, zamiast tego skierował ich sprawy do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego partii, Karola Karskiego, a w końcu doszło do zarejestrowania klubu parlamentarnego w Sejmie. Teraz zaś czas na zapowiadany stowarzyszeniowy grill.

Właśnie na piątek 31 lipca zaplanowane zostało wydarzenie pod hasłem „Rozwój + Wy”. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów ma być to wielki event z szeregiem paneli, dyskusji, rozmów o przyszłości Polski i wspólnym grillowaniu. Stąd pojawiło się pytanie, czy skoro wydarzenie przypada w piątek, to z grilla będą serwowane tylko dania jarskie, a nie tradycyjna kiełbaska. Otóż i na to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego znalazło sposób. "Rozwój Plus" oficjalnie ogłosił, że w związku z grillem w piątek, na wydarzeniu będzie obowiązywała dyspensa od spożywania pokarmów mięsnych:

Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Można z niej skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak odmówienie krótkiej modlitwy w intencji Ojca Świętego. Wiemy, że jutro spotkają się osoby o różnych przekonaniach i wrażliwości, dlatego zależy nam na tym, aby każdy czuł się komfortowo. Do zobaczenia już jutro! Zapowiada się piękny dzień - przekazano na dzień przed imprezą w specjalnym komunikacie.

Kto wydaje dyspensę?

Dyspensę od przepisów kościelnych (np. od postu w piątek) można uzyskać u biskupa diecezjalnego lub proboszcza. W sprawach indywidualnych, czyli takich jak impreza "Rozwoju Plus" zazwyczaj wystarczy udać się do własnego księdza proboszcza lub proboszcza miejsca, w którym organizowana jest uroczystość. Jakie są warunki dyspensy? Należy się zobowiązać do podjęcia czynów pokutnych, odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje, biednych lub na potrzeby uchodźców.

Jak zapewne wiecie, podczas jutrzejszego Festiwalu #RozwójPlusWy będzie można skosztować pysznych dań z grilla.Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów… pic.twitter.com/RoHJVbyTST— Rozwój Plus (@RozwojPlus) July 30, 2026

53