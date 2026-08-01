Jaka przyszłość czeka Mateusza Morawieckiego po rozłamie w PiS? Sprawdziliśmy jego horoskop!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-08-01 18:00

Powstanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus i oficjalny rozłam w dotychczasowych strukturach to jeden z najważniejszych przełomów w karierze byłego premiera. Mateusz Morawiecki, urodzony 20 czerwca pod znakiem Bliźniąt, staje przed szansą na całkowity reset politycznego wizerunku. Sprawdziliśmy, co układy planet mówią o jego szansach na sukces oraz przyszłości nowej formacji.

Mateusz Morawiecki na tle grafiki z horoskopem i znakiem Bliźniąt. O przyszłości polityka przeczytasz na SE.
Autor: Marek Kudelski / Super Express; Billion Photos/ Shutterstock
  • Mateusz Morawiecki stworzył nowy klub parlamentarny. Jest to interpretowane jako astrologiczny impuls do zrzucenia dawnych ograniczeń.
  • Nowy projekt Morawieckiego napotka na silny opór ze strony "starej gwardii" i partyjnego aparatu, który będzie próbował narzucić narrację o zdradzie. 
  • Przyszłość "Rozwoju Plus" zależy od konsekwentnego skupienia się na nowoczesnej gospodarce, megaprojektach i infrastrukturze, unikania wojen ideologicznych oraz merytorycznej opozycyjności. 

Mateusz Morawiecki przyszedł na świat 20 czerwca, pod koniec drugiego dekanatu znaku Bliźniąt, co w astrologii oznacza silny wpływ Merkurego. Ten układ planet odpowiada za niezwykłą elastyczność, swobodę w operowaniu danymi oraz zdolność do błyskawicznego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Osoby spod tego znaku rzadko przywiązują się do jednego schematu na zawsze, a w sytuacjach kryzysowych potrafią bez żalu zamknąć stary rozdział, by natychmiast otworzyć kolejny.

Od bankiera do premiera. Historia kariery Mateusza Morawieckiego w PiS

Decyzja o powołaniu osobnego klubu wraz z grupą ponad czterdziestu posłów nosi wszelkie znamiona silnego wpływu Urana w kwadraturze do Słońca. To astrologiczny impuls do zademonstrowania niezależności i zrzucenia dawnych ograniczeń. Na drodze nowego projektu stanie jednak surowy Saturn, symbolizujący partyjny aparat i tradycyjne struktury. Stara gwardia z pewnością spróbuje narzucić narrację o zdradzie, co zmusi lidera Rozwoju Plus do stałego udowadniania merytorycznej wyższości swojego środowiska.

Przyszłość Rozwoju Plus

Przeniesienie akcentów na nowoczesną gospodarkę i infrastrukturę wpisuje się w naturalne predyspozycje zodiakalnego Bliźniaka, który najlepiej czuje się w roli technokraty. Gwiazdy wskazują, że kluczem do sukcesu projektu będzie konsekwentne unikanie ideologicznych wojen i skupienie się na merytorycznej opozycyjności. Jeśli środowisko Morawieckiego utrzyma kurs na konkret i rozwój, ma realną szansę zagospodarować niszę umiarkowanego elektoratu i trwale zmienić układ sił w sejmowych ławach.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Mateusz Morawiecki:

Mateusz Morawiecki
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MATEUSZ MORAWIECKI