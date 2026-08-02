Awaria w sklepach sieci Żabka! Klienci zaskoczeni przy kasach

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-08-02 14:50

W niedzielę, 2 sierpnia część klientów sklepów Żabka mogła zauważyć problemy z naliczaniem rabatów na produkty. Sieć poinformowała, że doszło do błędu technicznego, który wpłynął na działanie systemu promocyjnego. Jak przekazano, usterkę udało się już usunąć w większości placówek. Szczegółu poniżej.

Sklep sieci Żabka z widocznym plakatem promocyjnym. O awarii systemu rabatowego przeczytasz na SE.
Autor: żabka/ Materiały prasowe

Problemy z rabatami w sklepach Żabka

Żabka przekazała, że w niedzielę wystąpiła awaria techniczna mechanizmu odpowiedzialnego za naliczanie promocji. W efekcie w części transakcji rabaty mogły zostać naliczone nieprawidłowo. Firma zapewniła, że po wykryciu problemu natychmiast rozpoczęto działania mające na celu przywrócenie prawidłowego działania systemu.

Według najnowszych informacji usterkę usunięto już w blisko 90 proc. sklepów. W pozostałych placówkach trwają jeszcze prace, a sieć pozostaje w stałym kontakcie z franczyzobiorcami, przekazując im bieżące informacje o postępach. Jednocześnie analizowana jest skala wpływu awarii na funkcjonowanie sklepów.

Sieć zapowiada analizę przyczyn awarii

Po zakończeniu prac technicznych Żabka zamierza dokładnie przeanalizować przyczyny wystąpienia problemu. Firma zapowiada również wdrożenie rozwiązań, które mają ograniczyć ryzyko podobnych awarii w przyszłości.

Żabka jest jedną z największych sieci sklepów convenience w Polsce. Działa w modelu franczyzowym, a oprócz tradycyjnych placówek rozwija także sieć autonomicznych sklepów funkcjonujących pod marką Żabka Nano.

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