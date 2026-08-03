Tour de Pologne w Koszalinie. Miasto czeka na peleton. Mamy zdjęcia!

Tour de Pologne Koszalin. Trwają ostatnie przygotowania

Koszalin to dziś meta pierwszego etapu Tour de Pologne. W centrum miasta już w weekend można było zauważyć intensywne prace związane z organizacją mety. Pojawiły się barierki zabezpieczające trasę, specjalne oznaczenia, banery oraz infrastruktura niezbędna do przeprowadzenia wyścigu. Służby i organizatorzy dopinali wszystko na ostatni guzik, aby zawodnicy i kibice mogli bezpiecznie uczestniczyć w wydarzeniu. Na naszych zdjęciach widać, jak zmieniało się centrum Koszalina na kilka godzin przed finiszem pierwszego etapu.

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Tour de Pologne Koszalin. Tak wygląda miasto przed przyjazdem kolarzy

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Peleton zakończy pierwszy etap właśnie w Koszalinie

Pierwszy etap tegorocznego Tour de Pologne prowadzi z Gdyni do Koszalina i liczy 234 kilometry. To najdłuższy odcinek całego wyścigu. Tuż przed metą zawodnicy zmierzą się jeszcze z premią górską na Górze Chełmskiej, która może mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcia etapu. Meta została zlokalizowana w rejonie Rynku Staromiejskiego.

Wielki powrót Tour de Pologne do Koszalina

Dla Koszalina to wyjątkowe wydarzenie. Miasto ponownie gości finisz etapu Tour de Pologne po 24 latach – ostatni raz peleton kończył tutaj rywalizację w 2002 roku. Organizatorzy spodziewają się wielu kibiców, którzy będą dopingować najlepszych kolarzy świata na ostatnich metrach wyścigu.

Tour de Pologne 2026. Opóźniony start

Start wyścigu z Gdyni nieco się opóźnił, lecz koniec końców peleton wyruszył chwilę po godzinie 10:50. Na 230 km aż 5 kolarzy oddzieliło się od peletonu i w tym gronie znalazł się jeden Polak - Radosław Frątczak. Na 224 km ucieczka miała 20 sekund przewagi nad peletonem.