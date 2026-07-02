Pogoda dla Rzeszowa: 3-5 lipca

Weekend w Rzeszowie rozpocznie się pod znakiem niemal letniej pogody, ale już w sobotę nastąpi jej wyraźne załamanie. Różnica temperatur między piątkiem a sobotą będzie bardzo duża, co z pewnością odczuje każdy. Warto więc śledzić prognozy, planując aktywności na najbliższe dni, bo pogoda może zaskoczyć.

Piątek pełen słońca, ale z haczykiem

Piątek, 3 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy i najbardziej pogodny dzień całego weekendu w Rzeszowie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet około 28 stopni Celsjusza, a nocą temperatura nie spadnie poniżej 16 stopni. Na niebie nie powinno być chmur, co stworzy idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Mimo bezchmurnej aury, prognozy wskazują na możliwość symbolicznych, przelotnych opadów deszczu. Towarzyszyć nam będzie umiarkowany wiatr, wiejący z prędkością około 5 m/s.

Sobota przyniesie gwałtowne ochłodzenie

W sobotę, 4 lipca, aura w Rzeszowie zmieni się diametralnie. Ten dzień przyniesie nagłe i bardzo odczuwalne ochłodzenie. Temperatura maksymalna spadnie aż o dziesięć stopni w porównaniu do piątku i wyniesie zaledwie około 18 stopni Celsjusza. Noce również staną się znacznie chłodniejsze, z temperaturą spadającą do około 11 stopni. Słoneczną pogodę zastąpi duże zachmurzenie. Wiatr nasili się i będzie najmocniejszy w ten weekend, osiągając prędkość blisko 6 m/s, co dodatkowo spotęguje uczucie chłodu. Prognozowane są także niewielkie opady deszczu.

Niedziela z lekką poprawą, ale bez powrotu ciepła

Ostatni dzień weekendu, 5 lipca, przyniesie niewielką poprawę pogody, ale na powrót piątkowych temperatur nie ma co liczyć. W niedzielę w Rzeszowie będzie nieco cieplej niż w sobotę – słupki rtęci pokażą maksymalnie około 20 stopni. Noc pozostanie chłodna, z temperaturą w okolicach 11 stopni. Zachmurzenie zmniejszy się z dużego do umiarkowanego, więc jest szansa na przejaśnienia. Wiatr nieco osłabnie, wracając do prędkości około 5 m/s. Podobnie jak w sobotę, mogą wystąpić przelotne, niewielkie opady deszczu.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie przy takiej pogodzie?

Tak zmienna aura wymaga elastyczności w planowaniu weekendu. Ciepły i słoneczny piątek to idealna okazja na wszelkie aktywności na świeżym powietrzu. Długi spacer po mieście, odpoczynek w jednym z parków czy spędzenie czasu nad wodą będą doskonałym pomysłem. Z kolei chłodniejsza i pochmurna sobota oraz niedziela bardziej sprzyjają planom pod dachem. To dobry moment, by odwiedzić instytucje kultury, wybrać się do kina lub spotkać z przyjaciółmi w jednej z kawiarni. Jeśli jednak pogoda nie odstrasza, spacer wciąż jest możliwy, ale warto pamiętać o cieplejszym ubraniu.

Dane pogodowe: OpenWeather