Burze siały spustoszenie na Podkarpaciu! Uszkodzone dachy, połamane drzewa. „Apelujemy o rozsądek”

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-07-02 7:56

Niszczycielskie burze przeszły przez województwo podkarpackie. Nawałnice i potężne wichury, które przetoczyły się przez region, siały spustoszenie. Strażacy w ciągu zaledwie jednej doby musieli interweniować aż 85 razy, by ratować mieszkańców i ich dobytek. Bilans strat jest zatrważający – powalone drzewa blokowały drogi, dachy domów zostały zerwane, a posesje znalazły się pod wodą.

W ciągu zaledwie kilkunastu godzin, od wczorajszego popołudnia, podkarpaccy strażacy 85 razy wyjeżdżali do wezwań. Ich praca polegała przede wszystkim na heroicznej walce z naturą – usuwaniu połamanych konarów i całych drzew, które tarasowały jezdnie, chodniki, a także zagrażały posesjom i ogrodzeniom.

 Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, ogrodzeniach. W 18 przypadkach pomagaliśmy zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach gospodarczych i mieszkalnych. Udrożnialiśmy przepusty drogowe oraz wypompowywaliśmy wodę z zalanych posesji – informuje st. bryg. Marcin Betleja rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach:

  • Stalowowolskim,
  • Tarnobrzeskim,
  • Mieleckim.

Pomimo tak dramatycznych wydarzeń i skali zniszczeń, najważniejsza informacja – nikomu nikt się nie stało, nikt nie został ranny.

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Strażacy apelują o rozsądek.

Apelujemy o rozsądek, o baczne obserwowanie prognoz meteorologicznych. Jeżeli są zapowiadane burze, zostańmy w domach. Tam jesteśmy najbezpieczniejsi. Pozamykajmy okna, usuńmy z tarasów i balkonów przedmioty, które zdmuchnięte silnym podmuchem wiatru mogą zrobić komuś krzywdę. Nie parkujmy samochodów pod drzewami, pod reklamami wielkopowierzchniowymi. Unikajmy dzisiaj terenów zadrzewionych, nie wchodźmy do parków i lasów. Uszkodzone wczoraj drzewo bądź konar może zrobić komuś krzywdę- zaleca rzecznik podkarpackich strażaków.

To kluczowe wskazówki, które mogą uratować życie i zdrowie.

Zniszczony przez burzę dach budynku z wyrwaną blachą i ociepleniem. O nawałnicach na Podkarpaciu przeczytasz na SE.
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