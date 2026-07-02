Gdzie dziś będzie burza? Koniec skwaru, ale idą nowe nawałnice!

Pogoda na dziś. Burze możliwe w tej części Polski. IMGW wskazuje jeden region

Czwartek w większości Polski zapowiada się pogodnie, ale w części kraju trzeba liczyć się z deszczem i burzami. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najspokojniejsza aura będzie na zachodzie i w centrum, natomiast większa zmienność pogody czeka mieszkańców południowo-wschodniej Polski. IMGW prognozuje, że „w dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże”. Oznacza to, że słońce będzie przeplatać się z chmurami, a miejscami nie zabraknie przelotnych opadów. Największą uwagę warto zwrócić na południowy wschód kraju. To właśnie tam synoptycy spodziewają się najbardziej dynamicznej pogody. Jak podaje IMGW, „miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na południowym wschodzie, tam też możliwe burze z opadami do 20 mm”. Oznacza to, że podczas burz w krótkim czasie może spaść sporo deszczu.

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W górach 16 stopni, nad morzem 21, na zachodzie 27 stopni Celsjusza

Burzom może towarzyszyć silniejszy wiatr. IMGW ostrzega, że „w czasie burz porywy wiatru do 60 km/h”. Takie podmuchy mogą łamać mniejsze gałęzie, dlatego podczas burzy warto unikać otwartych przestrzeni oraz parków. Temperatura będzie zróżnicowana. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą około 16 st. C. Nad morzem i na południu kraju będzie około 21 st. C, a najcieplej na zachodzie, gdzie temperatura wzrośnie do 27 st. C.

Wiatr przez większość dnia będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami może być porywisty. Wieczorem na krańcach północno-zachodnich prognozowane są porywy dochodzące do 55 km/h. Jak podaje IMGW, będzie wiał z kierunków zachodnich, a na wschodzie również z północy.

Choć burze nie obejmą całego kraju, mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni śledzić prognozy i komunikaty pogodowe. To właśnie tam dziś istnieje największe ryzyko gwałtownych zjawisk.

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Burze i opady wędrują dalej przez Polskę, jednak ich aktywność powoli spada. Zjawiska burzowe będą aktywne elektrycznie jeszcze przez jakiś czas, a po burzach zostaną opady. pic.twitter.com/B4PzXIXDL3— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) July 1, 2026