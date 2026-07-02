Pogoda w Rzeszowie: 3-5 lipca

Weekendowa aura w Rzeszowie pokaże swoje dwa oblicza. Prognozy na dni od 3 do 5 lipca wskazują na dużą zmienność – od niemal upalnej pogody na starcie, po znacznie chłodniejsze i bardziej pochmurne dni. To dobry moment, by sprawdzić szczegóły i odpowiednio zaplanować wolny czas, bo pogoda w każdy dzień będzie zupełnie inna.

Piątek z letnią temperaturą, ale i deszczem

Początek weekendu w Rzeszowie zapowiada się bardzo ciepło. W piątek na termometrach zobaczymy maksymalnie około 29 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień zdecydowanie najcieplejszym w całym prognozowanym okresie. Noc również będzie dość łagodna, z temperaturą minimalną w okolicach 14 stopni. Mimo że niebo ma być niemal bezchmurne, prognozy wskazują na możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 5 m/s.

Nagłe ochłodzenie w sobotę

Sobota przyniesie gwałtowną zmianę aury. Temperatura maksymalna spadnie aż o blisko 10 stopni w porównaniu do piątku i wyniesie zaledwie 20°C. To będzie wyraźnie odczuwalne ochłodzenie. Poranek również będzie chłodniejszy, z temperaturą spadającą do około 12 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że sobota zapowiada się bezdeszczowo. Na niebie pojawi się tylko niewielkie zachmurzenie. Tego dnia wiatr może być jednak nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość blisko 6 m/s.

Pochmurna i deszczowa niedziela na koniec weekendu

Ostatni dzień weekendu nie przyniesie poprawy pogody. W niedzielę temperatura w Rzeszowie będzie podobna do tej sobotniej i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 21 stopni. Poranek będzie jednak najzimniejszy w całym weekendzie, z temperaturą spadającą do zaledwie 11°C. Niebo przez większość dnia będzie pokryte chmurami, a prognozy przewidują opady deszczu, które mogą być nieco intensywniejsze niż te piątkowe. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 5 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie wymagała elastyczności w planach. Ciepły piątek to idealna okazja na spędzenie czasu na świeżym powietrzu, choć warto mieć przy sobie parasol na wypadek przelotnego deszczu. Chłodniejsza, ale sucha sobota sprzyja spacerom i aktywnościom na zewnątrz, pod warunkiem cieplejszego ubrania, zwłaszcza że wiatr może potęgować uczucie chłodu. Z kolei deszczowa i pochmurna niedziela może być dobrym pretekstem do nadrobienia zaległości kulturalnych, wizyty w kinie lub spędzenia czasu w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather