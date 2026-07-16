Pogoda w Kielcach: 17-19 lipca

Pogoda w Kielcach w trakcie weekendu 17-19 lipca pokaże swoje dwa oblicza. Zacznie się bardzo ciepło i niemal letnio, ale już w sobotę aura zrobi się bardziej kapryśna. Kluczowym dniem okaże się sobota, która przyniesie nie tylko ochłodzenie, ale też jedyne w ten weekend opady deszczu, co może wpłynąć na plany części mieszkańców.

Piątek: najcieplejszy dzień weekendu

Piątek, 17 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Kielcach. To dobra wiadomość dla osób, które planują rozpocząć wolne już po pracy. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do blisko 30 stopni Celsjusza, a na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Co ważne, prognozy nie przewidują opadów. Noc z piątku na sobotę również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną w okolicach 19 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie deszcz i ochłodzenie

Niestety, pogoda w sobotę, 18 lipca, nie będzie już tak łaskawa. Mieszkańcy Kielc muszą przygotować się na wyraźne ochłodzenie, ponieważ temperatura maksymalna spadnie o kilka stopni, do około 26°C. Dodatkowo, w ciągu dnia prognozowane są słabe opady deszczu. Noc będzie chłodniejsza niż poprzednia, z temperaturą spadającą do około 17 stopni. Prędkość wiatru nie ulegnie większej zmianie.

Pochmurna, ale sucha niedziela

Zakończenie weekendu w Kielcach, czyli niedziela 19 lipca, przyniesie uspokojenie aury, ale nie powrót słońca. Opady deszczu ustaną, co jest dobrą informacją, jednak niebo pozostanie w dużej mierze pokryte chmurami. Temperatura będzie podobna do tej z soboty i w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 26 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą ponownie około 17 stopni. Wiatr będzie wiał z podobną, niewielką siłą.

Jak zaplanować weekend w Kielcach?

Zmienna aura w Kielcach sugeruje elastyczne podejście do weekendowych planów. Piątkowe ciepło i brak deszczu to idealne warunki do spędzania czasu na zewnątrz, na przykład podczas spacerów po terenach zielonych czy spotkań w plenerze. Z kolei w deszczową sobotę warto mieć w zanadrzu plan B, jak wizyta w kinie, muzeum czy na krytym basenie. Niedziela, choć pochmurna, będzie już sucha, co stwarza dobre warunki na rodzinny spacer czy zwiedzanie miasta bez tłumów szukających słońca.

Dane pogodowe: OpenWeather