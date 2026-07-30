Pogoda dla Kielc: 31 lipca - 2 sierpnia

Weekend w Kielcach rozpocznie się od bardzo wysokich temperatur, które jednak nie utrzymają się do niedzieli. Mieszkańców czeka wyraźna zmiana pogody, która obejmie zarówno temperaturę, jak i opady. Największy spadek na termometrach odczuwalny będzie ostatniego dnia weekendu, co sprawi, że aura pokaże dwa różne oblicza.

Gorący i pochmurny piątek

Piątek 31 lipca zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura w Kielcach w najcieplejszym momencie dnia może sięgnąć nawet 34 stopni Celsjusza. Pomimo upału, niebo będzie w dużej mierze pochmurne, co może potęgować uczucie duszności. Noc z piątku na sobotę również będzie ciepła, z temperaturą minimalną na poziomie około 17 stopni. Tego dnia nie prognozuje się opadów, a wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Sobota z deszczem i lekkim ochłodzeniem

W sobotę 1 sierpnia pogoda w Kielcach ulegnie zmianie. To właśnie tego dnia prognozowane są opady deszczu, które mogą okazać się przelotnie intensywne. Temperatura maksymalna będzie niższa niż w piątek i wyniesie około 31 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najcieplejszą podczas całego weekendu – termometry wskażą minimum 20 stopni. Wiatr może być nieco bardziej odczuwalny, osiągając prędkość około 4 m/s.

Wyraźnie chłodniejsza niedziela

Niedziela 2 sierpnia przyniesie dalsze, tym razem już wyraźne ochłodzenie. Temperatura w ciągu dnia spadnie do około 26 stopni Celsjusza, co będzie stanowić znaczną różnicę w porównaniu z upalnym piątkiem. Opady deszczu będą niewielkie, niemal nieodczuwalne. Wiatr osłabnie do około 2 m/s, a na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Weekendowa aura w Kielcach będzie sprzyjać różnym formom aktywności, choć warto dostosować plany do zmieniającej się pogody. Upalny piątek, mimo pochmurnego nieba, to dobry moment na relaks nad wodą lub w klimatyzowanych miejscach. Warto jednak pamiętać, że sobota przyniesie opady deszczu, co może pokrzyżować plany na świeżym powietrzu. Niedziela, z przyjemniejszą temperaturą i niemal bezdeszczową aurą, będzie idealna na dłuższe spacery, wycieczki rowerowe czy spotkania w parkach i na miejskich skwerach.

Dane pogodowe: OpenWeather