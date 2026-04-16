Strojnisia Figura odwiedza butiki. Młodzieżowy styl nie do podrobienia! I to futerko...

Katarzyna Figura to prawdziwa ikona mody?

Trudno w to uwierzyć, patrząc na najnowsze zdjęcia, ale 22 marca Katarzyna Figura świętowała 64. urodziny.

- Dieta to przede wszystkim świadomość tego, co jemy i ile jemy. Nigdy nie stosowałam drastycznych metod. Sedno tkwi we właściwym zbilansowaniu diety

- mówiła niedawno Katarzyna Figura w wywiadzie dla Kobieta Dziennik. Dbanie o siebie to jednak nie tylko dieta czy fryzjer, ale i modowe wybory. Nie tylko te na ekranie czy czerwonym dywanie, ale także w zupełnie codziennych stylizacjach.

Katarzyna Figura w skórzanej mini i futerku paraduje po Warszawie

Zobacz również: Takiej Figury jeszcze nikt nie widział! Obcas do nieba, dekolt do pępka, a na głowie - szok!

Symbol seksu lat '80, słynna Rysia z "Killera", nie rezygnuje z krótkich sukienek i drapieżnych "looków". Skórzana mini, modne kozaki jak na motocykl, krótkie futerko, skórzany kaszkiet i modne okulary przeciwsłoneczne - tak jedna z największych polskich gwiazd wystylizowała się na polowanie. Nie chodzi jednak o polowanie na zwierzynę, a na... skórzane akcesoria.

Kasia Figura wpadła do jednego z luksusowych butików na warszawskiej ulicy Mokotowskiej - ulubionym miejscu gwiazd na zakupy. Można by rzec, że tu wybierają się na modowe safari. Strojąc minki do lustra Figura przeglądała się z każdej strony mierząc błękitną, zamszową torebkę od ukraińskiego projektanta mody. Koszt takiego cacka? W przybliżeniu około 1,5 tysiąca złotych. Czego się jednak nie robi dla wizerunku ikony mody?

Zobacz również: Katarzyna Figura chciała się odmłodzić?! Wskoczyła siateczkowy kombinezon i zapozowała na ściance na premierze spektaklu "Prezent"

Galerię zdjęć gwiazdy w seksownej stylizacji znajdziecie w galerii pod tekstem!

34

Katarzyna Figura na najnowszych zdjęciach nie przypomina siebie. Totalna metamorfoza i wielkie ptaszysko!