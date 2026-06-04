Róż króluje w Opolu! Gabi Drzewiecka z dekoltem kontra Agnieszka Starak grająca nogą. Która lepiej?

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-06-04 21:59

Wspólny motyw przewodni czy przypadek? Obie prowadzące koncerty pierwszego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu postawiły na rzucające się w oczy, fuksjowe suknie. Ostry róż w wykonaniu Agnieszki Woźniak-Starak to gorset i wysokie wycięcie pokazujące długie i opalone nogi. Gabi postawiła na ciężkie cekiny... Która wybrała lepszą stylizację?

Gabi Drzewiecka i Agnieszka Woźniak-Starak w Opolu 2026

Gabi Drzewiecka na scenie w Opolu pojawiała się w ciężkiej, cekinowej sukni z głębokim dekoltem zarówno z przodu, jak i z tyłu. Mocny kolor, bardzo strojna forma i zaczesane do tyłu włosy nie do końca szły w parze stylistycznie. Do tego suknia miała zabudowanie na wysokości szyi które optycznie ją skróciło. Całość sprawiła że Gabi nieco przypominała ozdobę choinkową. Piękna i drobna prezenterka zginęła w tych cekinach.

Odwrotnie sprawy miały się z Agnieszką Woźniak-Starak. Wysoka jak żyrafa i zgrabna jak gazela gwiazda założyła również różową, ale kompletnie inną sukienkę. Owszem, z dekoltem, ale odsłaniającą całe ramiona i obojczyki, co dodało lekkości. Dół kreacji miał wysokie wycięcie by Agnieszka mogła grać nogą. Kolor pasował idealnie do opalenizny, którą Aga zdobyła na niedawnych wakacjach.

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Może powinna dać koleżance kilka drobnych rad stylistycznych?

Gabi Drzewiecka i Agnieszka Woźniak-Starak z TVN do TVP

Gabi Drzewiecka i Agnieszka Woźniak-Starak znają się od lat. Pracowały razem w TVN, a w 2023 założyły nawet kanał na Youtubie, na którym chciały robić wywiady w ramach podcastu "Trójkąt", idea jednak umarła i nikt w sumie nie wie dlaczego.

- Lubiłyśmy się, kumplowałyśmy i przecinałyśmy się zawodowo w różnych miejscach. W którymś momencie pojawił się pomysł, żeby zrobić coś razem

- tłumaczyła w ubiegłym roku Drzewiecka w rozmowie z Michałem Misiorkiem dla Plejady.

- Na razie zawiesiłyśmy ten projekt. Agnieszka ma mnóstwo swoich zajętości, a ja swoich. Trudno było nam pogodzić ze sobą nasze terminarze. Choć nie ukrywam, że żałuję, że tego nie kontynuujemy (...) Dobrze nam się ze sobą pracowało i mamy poczucie, że – razem z naszą świetną ekipą – udało nam się stworzyć coś bardzo jakościowego. Może jeszcze do tego wrócimy. Na pewno nie jest to definitywnie zakończone

- opowiadała enigmatycznie o zakończeniu projektu. Gabi Drzewiecka w lutym ubiegłego roku porzuciła TVN, a w kwietniu - dołączyła do TVP. Agnieszka Woźniak-Starak z kolei opuściła TVN w czerwcu 2025, a w grudniu dołączyła do "Pytania na Śniadanie" i TVP.

Agnieszka Woźniak-Starak kontra Gabi Drzewiecka w Opolu. Która lepiej?
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Woźniak-Starak o różnicach między TVP a TVN. Nie ma potrzeby podglądać konkurencji
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