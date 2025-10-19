Katarzyna Figura chciała się odmłodzić?! Wskoczyła siateczkowy kombinezon i zapozowała na ściance na premierze spektaklu "Prezent"

Katarzyna Figura powróciła na deski teatru w nowym spektaklu "Prezent" w Teatrze Komedia.

Aktorka zaskoczyła odważną stylizacją na premierze, wzbudzając wiele komentarzy.

Sztuka opowiada o rodzinnych relacjach i duchu zmarłej matki, w którego wciela się Figura.

Katarzyna Figura na premierze spektaklu w Teatrze Komedia

Katarzyna Figura powróciła na teatralną scenę. Od soboty, 18 października można zobaczyć spektakl "Prezent" autorstwa Phila Olsona w Teatrze Komedia w Warszawie. Występują w nim: Katarzyna Figura, która wciela się w rolę ducha Matki, Marek Kalita jako Tata, a także Paulina Holtz, Agnieszka Skrzypczak, Julia Banasiewicz, Filip Lipiecki i Robert Ostolski. W sobotę, 18 października odbyła się oficjalna premiera sztuki, na której pojawiły się wszystkie występujące w niej gwiazdy, w tym także sama Katarzyna Figura. Aktorka, choć znana jest z dosyć odważnych stylizacji, to jednak i tym razem zaskoczyła. Dumnie pozowała na ściance ubrana w siateczkowy strój, beżową spódniczkę mini, futrzaną kurtkę, a na głowie miała czapkę z daszkiem. Niewątpliwie Katarzyna Figura tą stylizacją odjęła sobie lat i zabrała nas w sentymentalną podróż do roku 2000.

Aktorka szczerze o swoich dzieciach

Katarzyna Figura tuż przed premierą spektaklu była gościem w sobotnim wydaniu programu "Pytanie na śniadanie", w którym poruszyła m.in. temat macierzyństwa. Przypomnijmy, że jest mamą trzech pociech: syna Aleksandra, który przyszedł na świat w 1987 roku oraz urodzonej w 2002 roku córki Koko Claire i młodszej o trzy lata Kaszmir Amber. Każde dziecko aktorki jest dorosłe i ma swoje życie, nad czym ona sama mocno ubolewała podczas wizyty w sobotnim wydaniu "Pytania na śniadanie".

Teraz po prostu jestem sama. Mój syn żyje w Warszawie od zawsze, ale oczywiście żyje już własnym życiem. Przychodzi taki moment, kiedy następuje dojrzewanie i tę pępowinę po prostu trzeba odciąć. Wielu rodziców na to nie pozwala. To bardzo ważne. Nikt za nas pewnych rzeczy nie zrobi

- wyznała Figura.

Młodzi muszą sami pójść w życie, a rodzice muszą wiedzieć, kiedy przestać wspierać. Znaczy, wsparcie powinno zawsze być i te uczucia powinny być, ale każdy ma swoje życie (...). Tak naprawdę człowiek jest sam w swoim życiu

- dodała aktorka.

Spektakl "Prezent" w Teatrze Komedia. O czym jest?

Całą akcja spektaklu „Prezent” rozgrywa się w domu przeciętnych ludzi w dniu 60. urodzin ojca rodziny. W pewnym momencie na tych urodzinach pojawia się duch jego żony, która zmarła 11 miesięcy wcześniej. W rolę ducha Matki wciela się znakomita aktorka, Katarzyna Figura. Jednak nie każdy członek rodziny ma kontakt z duchem Matki. W przedstawieniu słyszy go i widzi tylko najstarsza córka Kat. "Prezent" to dowcipna opowieść o nadszarpniętych relacjach rodzinnych, natrętnych duchach i niecierpliwych sprawach, które prędzej czy później wracają.

W tej historii zabawne dialogi i zaskakujące zwroty akcji przeplatają się z ciepłem, które zostaje z widzem na długo po wyjściu z teatru

- czytamy w zapowiedzi przedstawienia na stornie Teatru Komedia.

