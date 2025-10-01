Figura bez botoksu i operacji! Jej piękno to zasługa morza i diety

Katarzyna Figura, która od lat mieszka w Gdyni, nie ukrywa, że bliskość morza daje jej siłę i wewnętrzną równowagę. Aktorka chętnie opowiada o tym, jak dba o siebie na co dzień, nie przez rygorystyczne diety czy drastyczne kuracje, lecz dzięki prostym wyborom. Niby brzmi banalnie, ale efekty mówią same za siebie!
Katarzyna Figura zdradziła sekret pięknego wyglądu
Katarzyna Figura wielokrotnie podkreślała, że jej siłą jest harmonia między ciałem a umysłem. Uwielbia życie nad Bałtykiem, codzienne spacery, świeże powietrze i możliwość aktywności na łonie natury.
Uwielbiam ruch, uwielbiam morze (...) Tam jest super powietrze i super atmosfera - także psychologiczna - mówiła rozmowie z shownews.pl.
Aktorka dba też o dietę, choć nie stosuje drastycznych wyrzeczeń. Jej podejście opiera się na świadomości i umiarze. W jednym z wywiadów mówiła, że na jej stole królują warzywa, owoce, ryby, owoce morza oraz chude mięso. Figura nie daje się ponieść chwilowym modom, wybiera to, co naturalne i zdrowe.
Dieta to przede wszystkim świadomość tego, co jemy i ile jemy. Nigdy nie stosowałam drastycznych metod. (...) Sedno tkwi we właściwym zbilansowaniu diety - mówiła z kolei na łamach kobieta.dziennik.
Katarzyna Figura szczęście odnalazła nad morzem
Katarzyna Figura, przez lata związana z Warszawą, musiała pożegnać swoją willę na Saskiej Kępie z powodu problemów finansowych i osobistych. Sprzedaż domu okazała się trudną, ale konieczną decyzją - aktorka otwarcie przyznała, że odcięła w ten sposób dawne korzenie. Mimo że ukochana nieruchomość została później zburzona przez dewelopera, gwiazda nie rozpaczała. Jako nową przystań wybrała Gdynię, gdzie od lat czuła się szczęśliwa. Bliskość morza i nadmorski klimat dały jej poczucie wolności.
Martwiłam się, czy poradzę sobie finansowo. Wtedy sprzedałam dom na Saskiej Kępie. Niedawno sprzedałyśmy też warszawskie mieszkanie mamy. Z pełną świadomością odcięłam wszystkie korzenie - mówiła w wywiadzie dla "Pani".
