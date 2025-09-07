Tłum gwiazd na 20-leciu "Dzień Dobry TVN"

Program "Dzień Dobry TVN" zadebiutował na ekranie 3 września 2005 roku. Dziś wielu widzów nie wyobraża sobie poranków bez śniadaniówki TVN. Stacja zamierza w wyjątkowy sposób uczcić dwudziestolecie formatu. W ramach jubileuszu przypomni widzom, kto przed dwie dekady tworzył popularny program.

Tym samym na ekrany powrócą m.in. Kinga Rusin (54 l.), Bartosz Węglarczyk (54 l.), Andrzej Sołtysik (58 l.), Wojciech Jagielski (62 l.), Magda Mołek (49 l.) czy... Filip Chajzer (40 l.).

W ramach świętowania 20-lecia w niedzielę, 7 września stacja TVN zorganizowała piknik pod hasłem "Zjazd absolwentów. Na jeden dzień studio "Dzień Dobry TVN" przeniosło się do parku Zamku Ujazdowskiego w Warszawie. W ramach imprezy odbył się również koncert, podczas którego zaśpiewali m.in. Dawid Kwiatkowski, Krzysztof Zalewski oraz Kwiat Jabłoni.

Katarzyna Figura w sportowej stylizacji

Na niedzielnym pikniku pojawił się tłum gwiazd. Nie mogło oczywiście zabraknąć prowadzących. Na ściance zapozowali Dorota Wellman i Marcin Prokop, Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski, Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński, Sandra Hajduk i Maciej Dowbor.

Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się m.in. Karolina i Paulina Chapko, Artur Żmijewski, Radosław Majdan, Grzegorz Zawierucha, Martyna Wojciechowska, Małgorzata Tomaszewska, Olivier Janiak, Karolina Wajda czy Jacek Jelonek.

Na ściance zapozowała również Katarzyna Figura (63 l.). Aktorka postawiła na swobodną stylizację. Do czarnej koszuli z kwiecistym wzorem dobrała sportową spódnicę. Jej nieco skomplikowany fason sprawiał wrażenie, jakby materiał kilka razy oplótł się wokół nóg gwiazdy. Na szczęście udało jej się nie zaplątać w fałdach materiału.

