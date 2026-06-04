Festiwal w Opolu festiwalem sukien ślubnych. Gwiazdy postawiły na jeden motyw

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu - co wiemy?

Zapoczątkowany w 1963 roku Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to filar rodzimej kultury estradowej. Za narodzinami tego kultowego wydarzenia stali radiowcy z Trójki - Mateusz Święcicki oraz Jerzy Grygolunas, których wizję zaszczepił w mieście jego ówczesny włodarz, Karol Musioł. Aby zdążyć przed inauguracją, kultowy Amfiteatr Tysiąclecia wznoszono w ekspresowym tempie. Głównym założeniem Opola, co odróżniało je od międzynarodowego Sopotu – była całkowita koncentracja na rodzimych tekstach, muzycznej awangardzie oraz artystycznej niezależności.

Na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat opolska scena ukształtowała największe gwiazdy w kraju, goszcząc takich geniuszy jak Czesław Niemen, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta czy Maryla Rodowicz. Ta coroczna, czerwcowa tradycja została przerwana tylko raz – w 1982 roku, gdy na przeszkodzie stanęły rygory stanu wojennego.

Justyna Steczkowska i Alicja Szemplińska w Opolu

Festiwal ślubnych sukienek w Opolu 2026

63. Festiwal Krajowej Piosenki Polskiej w Opolu rozpoczął się od "Debiutów" oraz recitalu Anny Wyszkoni, która świętowała 30-lecie. Cały festiwal rozpoczęła Doda w sukience wyglądającej jak suknia ślubna. Na górze były dłonie, plus koronka, a cały dół luźno puszczony. Jedna z uczestniczek Debiutów, Sara Girgis również postawiła na okołoślubną kreację. Prosta sukienka okalała jej szczupłe ciało. Ramiączka luźno zwisały na ramionach. Do tego Anna Wyszkoni (jedna z jej kreacji) - postawiła na również białą suknię, ale o wiele bardziej "bufiastą". Mnóstwo fal było wokół wokalistki, które skupiały się w swojej objętości głównie na ramionach. Do pań dołączyła też dziennikarka Agnieszka Burzyńska - ona postawiła na długą, białą kreację z długim rękawem. Natalia Szroeder również zachwyciła ślubną kreacją, ale w nietypowym stylu. Miała dwuczęściowy komplet - top bez rękawów oraz długą spódnicę.

Zobaczcie w galerii zdjęć przegląd "sukien" ślubnych w Opolu!

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