Takiej Figury jeszcze nikt nie widział! Obcas do nieba, dekolt do pępka, a na głowie - szok!

W sobotę 23 sierpnia 2025 roku, we Wrocławiu odbyła się kolejna edycja Europejskiej Nocy Literatury. Wydarzenie trwa niezmiennie od w 2013 roku i dzieje się w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury. Wrocław był taką stolicą w 2016 roku.

Kasia Figura zaskoczyła wyglądem

Wydarzenie Europejskiej Nocy Literatury jest jednym z największych projektów czytelniczych w kraju i przyciąga prawdziwe tłumy fanów literatury. Nie brakuje także gwiazd, które ochoczą czytają strony z wybranych książek. Tym razem królową nocy zdecydowanie stała się Katarzyna Figura. Nikt jej jeszcze nie widział w takim wydaniu!

Katarzyna Figura, niekwestionowana gwiazda polskiego kina wystąpiła w czerni i bieli i nie bardzo było wiadomo, na czym zatrzymać oczy. Niesamowity był krój jej białej koszuli, którą u szyki zdobiło coś na kształt połączenia stójki, kołnierza i szala. Następnie, rzecz jasna głęboko wycięty dekolt w prowadził oczy widzów w zakamarki ogromnych walorów gwiazdy. Na nogach Figura miała cienkie, czarne, wzorzyste legginsy, a na stopach coś w rodzaju czarnych chodaków na niebotycznie wysokim obcasie!

Co Figura miała na głowie

Fryzurę tym razem blond seks-bomba miała skromną, nie przykuwającą uwagi. Za ogromne, czarne okulary, dopełniające całości robiły wielkie wrażenie! Na zdjęciach w naszej galerii warto też spojrzeć na torebkę, którą Kasia Figura postawiła obok siebie...

Wśród znakomitości, które czytały najlepszą polską literaturę, obok Kasi Figury znaleźli się: Renata Dancewicz - niezmiennie wyglądająca jak mała dziewczynka, stateczna Dorota Segda, czy wyluzowany Jarosław Boberek.

Gwiazdy czytają

Zasadą Europejskiej Nocy Literatury jest: 10 książek, 10 miejsc, 10 czytających gwiazd. W tym roku wydarzenie odbyło się na Ołbinie, jednym z najstarszych wrocławskich osiedli.

Wśród lokalizacji znalazły się m.in. Dom Edyty Stein, przy ul. Nowowiejska 38, Park im. Stanisława Tołpy czy dziedziniec Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Lektorami tego wieczoru byli znani artyści: Jarosław Boberek, Jowita Budnik, Adam Cywka, Renata Dancewicz, Katarzyna Figura, Andrzej Gałła, Marcel Sabat, Tomasza Schimscheiner, Dorota Segda, Emose Uhunmwangho.

10 książek, które wybrzmiały w stolicy Dolnego Śląska, wybrała kuratorka Europejskiej Nocy Literatury 2025, pisarka i podcasterka Karolina Sulej. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był "Impuls notowania", dlatego na tapet trafiły książki, które kontynuują tradycję notowania i "dziennikowania".

Oto szczęśliwa dziesiątka:

Mia Kankimäki - "Kobiety, o których myślę nocą"

Maddie Mortimer - "Mapy naszych spektakularnych ciał"

Stanley Tucci - "Co zjadłem przez rok (i o czym wtedy myślałem)"

Caroline Darian - "I już nigdy nie nazwę cię tatą. Dziennik córki Gisčle Pelicot"

Franz Kafka - "Listy do Mileny"

Anda Rottenberg - "Schyłek. Dziennik 2019-2022"

Ołeksandr Mycheda - "Kryptonim dla Hioba. Kroniki inwazji"

Renata Lis - "Moja ukochana i ja. Ślub"

Sylvia Plath - "Dzienniki 1950-1962"

Małgorzata Halber - "Hałas".

Organizatorem Europejskiej Nocy Literatury 2025 był Wrocławski Instytut Kultury.

