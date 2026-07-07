29-latek roztrzaskał się na drzewie. Widok był przerażający. Kierowca nie miał szans

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-07 14:43

29-letni kierowca, mieszkaniec Lublina, zginął w wypadku w Małocicach pod Nowym Dworem Mazowieckim. Samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna podróżował sam. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelny wypadek w Małocicach pod Nowym Dworem Mazowieckim

Do wypadku doszło w poniedziałek (6 lipca) około godziny 16 w miejscowości Małocice na drodze prowadzącej w kierunku Brzozówki. Zgłoszenie o zdarzeniu trafiło do służb przez system eCall, który automatycznie powiadomił centrum ratunkowe o wypadku. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz druhów z OSP Kazuń. Po przyjeździe strażacy zastali rozbity samochód osobowy, który wypadł z drogi i uderzył w drzewo.

Jak doszło do wypadku? Akcja służb i śledztwo

Jak udało się ustalić służbom, pojazd wypadł z drogi i uderzył w drzewo. W samochodzie był tylko kierowca. Ratownicy nie mogli już mu pomóc. Zgon 29-latka potwierdzili medycy.

W godzinach popołudniowych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie z systemu eCall dotyczące wypadku drogowego w miejscowości Małocice. Po przybyciu na miejsce strażacy zastali rozbity samochód osobowy − czytamy w komunikacie.

Na miejscu pracowali także policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwają czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Droga w miejscu zdarzenia została zablokowana na czas działań służb.

Czym jest i jak działa system eCall?

System eCall to automatyczny system ratunkowy montowany obowiązkowo w nowych samochodach sprzedawanych w Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest błyskawiczne wezwanie pomocy w razie poważnego wypadku.

Gdy dojdzie do silnego zderzenia i uruchomią się poduszki powietrzne lub czujniki wykryją groźny wypadek, eCall automatycznie nawiązuje połączenie z numerem alarmowym 112. Jednocześnie przekazuje służbom ratunkowym najważniejsze informacje, takie jak dokładna lokalizacja pojazdu, kierunek jazdy, czas zdarzenia oraz podstawowe dane o samochodzie.

Dzięki temu ratownicy mogą szybciej dotrzeć na miejsce, nawet jeśli kierowca lub pasażerowie nie są w stanie samodzielnie wezwać pomocy. System można również uruchomić ręcznie, naciskając specjalny przycisk SOS znajdujący się w aucie.

Służby przy rozbitym aucie w Małocicach. Na miniaturze nogi świadków. O śmiertelnym wypadku przeczytasz na SE.
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