Poważny wypadek pod Płockiem. Bus przewrócił się na bok, sześć osób trafiło do szpitala

Do wypadku doszło w Starym Boryszewie na drodze wojewódzkiej nr 567 w kierunku Rogozina.

Po zderzeniu Forda z BMW bus przewrócił się na bok, a jedna z osób została uwięziona w aucie.

Sześć osób trafiło do szpitala, a droga przez wiele godzin była całkowicie zablokowana.

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Zderzenie Forda z BMW w Starym Boryszewie

Wszystko wydarzyło się około godziny 21.30 w Starym Boryszewie. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 37-letni kierowca forda najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa 18-latkowi jadącemu BMW. Chwilę później auta zderzyły się, a ford przewrócił się na bok. Na miejsce ruszyły służby ratunkowe. Pracowały tam cztery zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego i policjanci.

Sześć osób rannych. Jedna była zakleszczona w aucie

W wypadku ucierpiało sześć osób. Do szpitala przewieziono obu kierowców, 35-letnią pasażerkę forda oraz troje 18-letnich pasażerów BMW. Na razie nie podano, w jakim są stanie. Najtrudniejsza sytuacja była w samochodzie osobowym, gdzie jedna z osób została zakleszczona. Strażacy musieli użyć specjalistycznych narzędzi hydraulicznych, żeby wydostać ją z wraku.

Po wypadku droga wojewódzka nr 567 na odcinku z Płocka w kierunku Rogozina została zamknięta. Kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Na miejscu policjanci zabezpieczali ślady i ustalali dokładny przebieg wypadku.

- Kierujący fordem trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jeśli chodzi o trzeźwość kierowców, pobrano krew do dalszych badań. Zabezpieczone zostały też ślady i nagrania, a dokładne przyczyny wypadku będą jeszcze wyjaśniane - przekazała nam podkom. Monika Jakubowska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Płocku.