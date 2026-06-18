Zasnęło mu się za kierownicą BMW. Miał prawie 2 promile i twierdził, że nie prowadził

BMW stało na środku ulicy, a kierowca spał za kierownicą.

Alkomat wykazał u 32-latka blisko 2 promile alkoholu.

Mężczyzna usłyszał kilka zarzutów, w tym za jazdę po alkoholu.

Drzemka zakończona policyjną pobudką

Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło do piaseczyńskiej komendy. Świadek poinformował o kierowcy mogącym znajdować się pod wpływem alkoholu. Gdy patrol dotarł na ulicę Wiekowej Sosny w Zalesiu Górnym, funkcjonariusze zauważyli BMW stojące na środku drogi.

Za kierownicą siedział 32-letni mężczyzna. Zamiast prowadzić pojazd, spał. Policjanci szybko ustalili, że kierowca jest pijany. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Twierdził, że nie prowadził

Kolejne ustalenia tylko pogorszyły sytuację 32-latka. Okazało się, że jego uprawnienia do kierowania zostały wcześniej cofnięte po przekroczeniu limitu punktów karnych. Jak relacjonują policjanci, mężczyzna nie potrafił powiedzieć, gdzie się znajduje ani dlaczego zatrzymał auto na środku ulicy. Utrzymywał też, że nie kierował BMW i nie wie, jak znalazł się w tym miejscu.

Seria zarzutów

Podczas interwencji 32-latek miał stać się agresywny. Według funkcjonariuszy znieważał policjantów i kierował wobec nich groźby. Ostatecznie trafił do policyjnego aresztu, a jego samochód został zabezpieczony. Następnego dnia usłyszał zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, jazdy mimo cofniętych uprawnień, a także gróźb karalnych i znieważenia funkcjonariuszy. Za popełnione czyny grozi mu do trzech lat więzienia.